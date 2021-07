Sparked: llegó una nueva app de citas con videos que simplemente querrás tener

En 2018, Facebook lanzó sin éxito su aplicación de citas Facebook Dating, con la que intentaba competir con aplicaciones como Tinder, Happn, Bumble, entre otras. Ahora, la compañía de Mark Zuckerberg se encuentra desarrollando una nueva plataforma llamada Sparked con algunas particulares.

La idea general de Sparked es buscar parejas o citas por miedo de un video de presentación que no debe durar más de 4 minutos. En ese corto tiempo, la app ofrecerá hacer match para que ambos usuarios se conozcan y, si la respuesta es positiva, los enviará a la siguiente etapa que otro video, pero de 10 minutos.

La estrategia de Facebook. Promover citas en video con gente amable. Fuente: Newstrack English

Si luego del segundo video ambos vuelven a aceptar, lo que hará Sparked es pedirles que intercambien sus contactos y comenzar a hablar: puede ser su WhatsApp, cuenta de Instagram, de Facebook o cualquier dato que los dos prefieran. Aún no se sabe la fecha de lanzamiento, pero estará disponible solo para iOS y Android.

Promover la amabilidad

La principal característica que busca la empresa de Mark Zuckerberg es promover la amabilidad y para promocionar la aplicación eligieron el lema "Citas por video con gente amable". Incluso, para formar parte de esta plataforma hay que completar un registro en el que se debe explicar por qué se consideran personas amables.



Luego de llenarlo, la app consulta los datos personales, a quiénes les interesa conocer y si quieren mezclarse usuarios de otras orientaciones sexuales e identidades de género. Hay un dato que es fundamental: para darse de alta en Sparked hay que tener cuenta en Facebook.

Las nuevas ideas de Mark Zuckerberg

TikTok se convirtió en la aplicación más descargada del mundo con más de 3.000 millones de descargas y se trata de la primera plataforma que no pertenece a la compañía de Mark Zuckerberg en superar esta cifra. Por este motivo, el CEO de Facebook hizo un anuncio en sus redes sociales para mejorar su posicionamiento.



Desde la empresa estadounidense invertirán más de 1.000 millones de dólares hasta el 2022 para pagarles a los creadores de contenidos de sus plataformas. De esta manera, los usuarios más creativos podrán ganar dinero y a su vez Zuckerberg tendrá más usuarios en sus redes sociales Facebook e Instagram.



Según datos del diario The New York Times, existen al menos 50 millones de usuarios que son creadores de contenidos (teniendo en cuenta todas las redes sociales). Por el momento, desde Facebook no dieron más datos, pero ya se encuentran finalizando los detalles de este plan.

¿Le darás una oportunidad a Sparked?