Lloran por todo: estos son los signos que más les cuesta contener las lágrimas del zodíaco

La astrología nos demuestra, una vez más, la razón de algunos rasgos de personalidad de las personas de nuestro entorno. Todos los signos del zodiaco tienen sus características determinadas; algunas son positivas, otras no tanto. Estas pueden influenciar la forma en la que pensamos y actuamos.

Según la astrología hay tres signos que se destacan del resto por su sensibilidad. Estas personas no pueden contener las lágrimas en ciertas situaciones. Son emocionales y muy sensibles.

Piscis: Es el signo más sensible del zodiaco, tienen la capacidad de entrar en llanto ante lo más mínimo que le genere emociones y ni decir cuando está relacionado al amor, a la familia o la amistad. Es tanta la sensibilidad que portan que pueden cargar con el dolor ajeno como si fuera propio.

Escorpio: los escorpianos cuando lloran, lo hacen de verdad, desde lo más profundo de su ser. Eso sí, nunca lo verás hacerlo en público. Escorpio llora en solitario, en silencio e intentando que no haya personas cerca porque, cuando algo le decepciona o le duele, prefiere no demostrarlo y que no se le note en ningún momento.

Cáncer: en último lugar podemos ubicar a los cancerianos ya que ellos cargan de una gran sensibilidad en sus vidas por lo que todas las actitudes de las demás personas las asimilan como algo personal. Es por ello que siempre piensan que todos están en su contra y por ende inmediatamente se ponen en la defensiva ante una determinada situación. Además, los nacidos bajo el signo de Cáncer siempre hacen una rabieta cuando se sienten atacados.