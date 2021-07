¡Adiós humedad! Quita el olor de tus muebles antiguos con este tip y un poco de vinagre

El vinagre no solo es un buen limpiador, sino que ayuda a neutralizar los olores que genera la humedad y las suciedades. Uno de los objetos del hogar que más acumula estos malos olores son los muebles antiguos, principalmente aquellos de madera que tienen puertas y casi nunca se abren



Es común que las nuevas generaciones hereden muebles de los abuelos o los bisabuelos, ya que son de una gran calidad. Físicamente pueden estar en óptimas condiciones, pero esto no quiere decir que no necesiten mantenimiento o una buena limpieza.

Muebles. Para quitar la primera capa de suciedad lo aconsejable es lijarlo. Fuente: DIY Natural (diynatural.com)

En el caso que el mueble sea de madera, lo que se puede hacer es lijarlo para quitar la primera capa. De esta manera, la madera podrá respirar en los sitios donde tiene olor a humedad y es fundamental dejar las puertas o cajones abiertos durante varios días en el caso que tenga.



Si el mueble se puede mover con facilidad, otra manera eficiente de limpiarlo es dejándolo al sol 5 horas como máximo y se puede ayudar con un paño humedecido con bicarbonato. Lo que ocurrirá es que los rayos del sol absorberán esta humedad y lo secarán rápidamente.

Limpiá tus muebles antiguos con vinagre

El vinagre de alcohol y el bicarbonato de sodio generan una mezcla perfecta para quitar las manchas y los malos olores. Es tan eficiente que esta técnica se puede utilizar en los muebles antiguos en tan solo pocos pasos y ayudado con otro producto: un bote de aerosol.



Lo que se debe hacer es agarrar el bote de aerosol y añadirle 5 tapas de agua cada una de vinagre. Tapar, batir y rociar toda la mezcla sobre el mueble, principalmente en su interior y retirar el producto con un paño. Luego disolver el bicarbonato de sodio en agua y aplicarlo en el mueble sin empaparlo. Dejarlo secar al sol.

Limpiá tus muebles antiguos con café o carbón

El café y el carbón son otras alternativas muy eficientes para quitar los olores en sitios cerrados como los cajones o las puertas de los muebles. Colocar café molido y seco en un recipiente, y este recipiente colocarlo dentro del mueble con las puertas cerradas durante 24 horas. En el caso de no querer usar café, cambiarlo por carbón.

¡A desempolvar tus muebles y restaurarlos!