Llena tus espacios de verdes con estas adorables suculentas de fácil mantenimiento

Ya te contamos todo lo que hay que saber acerca de cómo podar las suculentas. En esta oportunidad, ofrecemos un repaso por algunas de las opciones más adorables que se pueden tener para llenar los espacios de verde y sin tener que dedicar mucho tiempo a su mantenimiento.

Las suculentas ofrecen una buena presencia del verde en la decoración. Fuente: verdecora.es

¿Cuáles son las suculentas que podrías tener en tu hogar?

La planta del aloe vera es conocida por su belleza y la imponente presencia que puede tener en un jardín gracias a su tamaño. Sin embargo, existe la posibilidad de obtener la misma en proporciones menores a lo habitual, lo que hace que sea una de las suculentas más lindas para tener dentro del hogar.

Por otra parte, para los amantes de los cactus, existe una especie tan hermosa como singular: la de los lithops. Al igual que el aloe vera, necesita de cierta exposición a la luz solar, aunque esto no implica que no se la pueda tener dentro de un espacio cerrado.

Si lo que se busca es una buena presencia del verde en la decoración de un ambiente, una idea original y sorprendente es la de recurrir a alguna suculenta colgante, como es el caso del senecio.

Para finalizar, también es importante destacar que hay varias opciones en cuanto a este tipo de plantas que no necesiten de luz solar. Una de ellas es la sanseviera y, dicho sea de paso, resulta recomendable también si se desea tener una suculenta en maceta.

Suculentas: los beneficios de tenerlas

A la hora de pensar en los beneficios que ofrecen las suculentas, el primero de ellos es evidente y se presenta con claridad ante los ojos, ya que constituyen un hermoso elemento decorativo para cualquier ambiente, ya sea interno o externo.

Fuente: Planeta Huerto

Por lo demás, para lo que son espacios cerrados estas plantas ofrecen una mayor oxigenación, lo que podría traducirse como un aire más puro.

En algunos casos incluso cuentan con propiedades curativas, como sucede con el aloe vera, cuyas hojas pueden ser utilizadas como antiséptico natural.

También hay que decir que son la opción ideal para aquellas personas que quieren disponer de plantas sin tener que estar pendientes de su cuidado de forma permanente. Las suculentas no requieren de mucho riego. Fuente: Planeta Huerto

Algunos consejos prácticos para el cuidado de las suculentas

En la mayoría de los casos, las suculentas se caracterizan por no requerir de mucho riego. En invierno, por ejemplo, pueden permanecer largos períodos de tiempo sin recibir agua.

Más allá de esto, es fundamental tener en cuenta que no todos los ejemplares son iguales. Dicho con otras palabras, por más que no se necesiten muchos cuidados para estas plantas es aconsejable buscar información acerca de cada una para conocer cuáles son los detalles que no hay que pasar por alto.

Luego de leer todo esto, ¿ya sabes cuál es la suculenta que te gustaría tener en tu hogar?