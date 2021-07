Llega a los teléfonos el emoji menos esperado: un hombre embarazado

Como todos los años, este 2021 se conocerán algunos nuevos emojis con los que los usuarios de smartphones podrán comunicarse sin utilizar palabras. Estos simpáticos símbolos ocupan un lugar cada vez más importante en el día a día de millones de personas, y ya existieron casos en los que se realizaron peticiones masivas para crear algún dibujo específico, como el mate.

Sin embargo, la situación que se reveló hoy tiene poco que ver con esto: según publicó el Unicode Consortium, encargado de crear los emojis, se planea lanzar el "hombre embarazado" en los próximos meses.

Este particular símbolo no responderá a un pedido masivo, pero sí a un camino que los emojis comenzaron a recorrer desde hace algunos años: el de la inclusión. Es por eso que se agregarán los emojis de embarazos trans y no binarios, que hasta el momento no tenían representación alguna.

El hombre bailando con vestido podría ser una realidad en el futuro.

En ocasiones anteriores se agregaron, por ejemplo, los emojis de familias con padres del mismo género, o colores de pieles diferentes para las manos que ilustran diferentes gestos. En el futuro, prácticamente todos los emojis tendrán sus versiones sin género. Algo en lo que se está trabajando, por ejemplo, es una opción para que los hombres tengan vestidos.

¿Qué otros emojis llegarán a los smartphones?

El de hombre embarazado es sólo uno de cerca de 20 emojis que están a punto de desembarcar en los teléfonos. Otros incluyen una batería vacía, un tobogán, una muleta y una radiografía.

Si bien algunos parece que no tendrán mucho éxito, hay otros que van derecho al lugar de los más utilizados. Específicamente, una cara con los ojos tapados pero que igual está espiando y un rostro que intenta contener las lágrimas.