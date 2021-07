Warren Buffett: todas las mujeres importantes de su vida y su actual amor

Warren Buffet es uno de los inversores más importantes del mundo, motivo por el que es considerado el "Oráculo de Omaha". A sus 90 años, sigue teniendo una visión muy clara del mercado empresarial tanto estadounidense como internacional y si bien todos creen que por ser rico no le falta nada, lo cierto es que su vida amorosa no fue tan exitosa como sus negocios.



Nació el 30 de agosto de 1930 en Omaha, una localidad del estado estadounidense de Nebraska, y en 2017 ocupó la tercera posición en la lista de personas más ricas del mundo elaborada por Forbes con más de 87.000 millones de dólares, por detrás de Bill Gates y del fundador de Amazon Jeff Bezos.



A pesar de su inmensa fortuna, Warren Buffet lleva una vida austera. Fuente: RT. (actualidad.rt.com)

Susan Thompson, su gran amor

Las últimas décadas de su vida estuvieron llenas de dinero y de triunfos, pero no en todos los planos cosechó los mismos éxitos. En la biografía titulada "The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life", lo retratan como un hombre muy frágil con una relación complicada con las mujeres por culpa de su madre Leila, quien lo maltrataba psicológicamente.



"Ella tenía sus cosas buenas, pero las cosas malas me impidieron tener una relación con ella. Nunca le hice frente porque tenía miedo de convertirme en el objetivo", reveló en la biografía cuando explicaba que su hermana fue la más damnificada a quien Leila solía llamar "estúpida".

Warren Buffett junto a su hija Susan Alice Buffett, y su primera esposa, Susan Buffett. Fuente: El País (elpais.com).

En 1952, se casó profundamente enamorado de Susan Thompson, pero el matrimonio tuvo sus dificultades. La mujer creyó que una vez que su marido obtuviera una gran fortuna pasaría más tiempo en el hogar, pero no fue así y por este motivo Thompson decidió mudarse con los hijos de ambos a San Francisco y le pidió el divorcio en 1977.



Si bien es verdad que no pasaba mucho tiempo en el hogar, Warren estaba feliz con su esposa y el divorcio le afectó tanto que vivió durante un tiempo en la puerta de la casa de ella. "Vagaba sin rumbo fijo por la casa, apenas capaz de alimentarse y vestirse", cuentan en el libro.

Una pareja de tres

Cuando se divorciaron, Susan Thompson le pidió a su amiga Astrid Menks que cuidara de Warren y los presentó. Rápidamente comenzaron una relación y Astrid se mudó con él, lo cual para algunos puede ser raro, pero para Susie, como la llamaban en la intimidad, fue una felicidad enorme.

Este vínculo entre los tres duró casi tres décadas y lograron mantener entre todos una buena relación familiar, al punto que sus amigos recibían tarjetas de Navidad firmadas por los tres.



Warren Buffet y su esposa Astrid Menks. Fuente: El País.

"Está con mi padre desde hace años. Estoy muy agradecida. Lo ama y lo cuida. Si Warren no tuviera un centavo, ella también estaría con él”, contó la hija mayor de Susie y Warren sobre el excelente vínculo que mantiene con Astrid al diario The New York Times.



Susie falleció en 2004 por un cáncer de garganta y Warren estuvo al lado de ella las últimas semanas de su vida, pese a que le tiene pánico a los hospitales. Dos años después del fallecimiento, Warren y Astrid se casaron, pero hasta hoy el magnate sostiene que su verdadero amor siempre será Susie.

¿Conocías la intimidad del magnate?