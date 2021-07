Warren Buffet tuvo una nueva predicción y la economía mundial ya está temblando

El estadounidense Warren Buffet no es conocido sólo como uno de los más grandes inversores del mundo, sino también como el "Oráculo de Omaha", ya que suele acertar en casi todas sus predicciones y motivo por el que acumuló una inmensa riqueza. En esta oportunidad, predijo una nueva pandemia peor que la de coronavirus.



"Sabemos que hay una amenaza nuclear, química, biológica y ahora cibernética. Cada una de ellas tiene posibilidades terribles. No parece que sea algo para lo que la sociedad esté completamente preparada para afrontar", dijo en el programa "Buffett & Munger: A Wealth of Wisdom" de la cadena CNBC, al afirmar que podría ocurrir en cualquier momento.

Warren Buffet . Fuente: Forbes.

El CEO de Berkshire Hathaway, que se encuentra en el top 10 de los multimillonarios más acaudalados de Forbes, afirmó que la pandemia de coronavirus dejó una lección que puede ser determinante para el futuro: ningún país del mundo está preparado para enfrentar una situación de emergencia y esto es un problema ante las amenazas que se vendrán en el corto plazo.



"Aprendí que la gente no sabe tanto como cree que sabe. Pero lo que más se aprende es que la pandemia se veía venir, y que esta no es la peor que se puede imaginar. A la sociedad le cuesta mucho prepararse para situaciones remotas, que son posibles y ocurrirá tarde o temprano", afirmó.

Las consecuencias de la pandemia de coronavirus

El magnate de 90 años analizó el contexto actual e indicó que la pandemia de coronavirus generó un impacto desigual en los negocios, motivo por el que las pequeñas empresas y pequeños negocios se vieron afectados de "manera terrible". Por otro lado, destacó la importancia de la tecnología y cómo los mayores beneficiados fueron las compañías 100% digitalizadas.



Pandemia: Buffet decidió enfocarse en ayudar a las pequeñas compañías. Fuente: Forbes.

“(La pandemia) ha sido muy imprevisible, pero ha funcionado mejor de lo que se esperaba para la mayoría de las personas y la mayoría de las empresas. Y simplemente, sin que tuvieran ninguna culpa, ha diezmado a todo tipo de personas y sus esperanzas", agregó.



Buffet afirmó que la pandemia "aún no ha terminado" y confesó que estuvo preocupado por sus empresas aéreas BNSF Railway y NetJets, ya que no generaron los mismos ingresos. Sin embargo, decidió enfocarse en ayudar a las pequeñas compañías para que no pidiera préstamos al Gobierno ni a los bancos: "Les recordamos que tenían un hermano rico".

¿Crees que haya una situación peor que esté por venir? ¿Concuerdas con Warren Buffett?