Anuncian nuevo sistema de créditos para estudiantes universitarios

El Banco Ciudad lanzó hoy una línea de préstamos preferenciales para estudiantes de carreras universitarias y terciarias, que estén o no bancarizados, con un monto de hasta $700.000 a repagar en un plazo de hasta 3 años, con una tasa fija promocional del 19% anual.



Los beneficiarios de esta nueva línea de préstamos personales son estudiantes de carreras universitarias y terciarias, de hasta 27 años, que no sean clientes del Banco Ciudad y que a diciembre del 2020 no presenten deudas en el sistema financiero.



"El dinero puede ser destinado para lo que se quiera, pero lo armamos pensando en estudiantes que tienen un proyecto o emprendimiento con colegas o, para aquellos que están en una etapa más reciente de la carrera, puedan equipar una casa a la que se estén mudando o financiar la compra de computadoras o una moto que necesiten para bien para su desarrollo profesional o traslado", indicaron desde el Banco Ciudad.



La propuesta crediticia ya se encuentra disponible y permite acceder a un monto de hasta $700.000, a un plazo de hasta 3 años, con una tasa fija promocional del 19% lo que, para un crédito de $100.000, dejaría una cuota mensual de $3.800.



"El monto del crédito al que podrán acceder dependerá de los ingresos demostrables y quienes no los posean podrán presentar un garante", detallaron desde el Ciudad, como un familiar o un lugar en el que estén trabajando.



La solicitud de estos nuevos créditos se puede iniciar de forma digital a través de la web del Banco Ciudad.