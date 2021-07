Aprender y liderar, tips dedicados a quienes emprenden

Por Eduardo Meljin*

Dedicado a todos los que emprenden, a los que no tienen la posibilidad de tener un trabajo digno, a quienes no tienen la oportunidad de educarse y a quienes sin poder elegir están en una vida marcada por la frustración y la desazón permanente.

Según datos del Banco Mundial, Argentina es una de las economías más grandes de América Latina, con un Producto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente US$450 billones, con abundantes recursos naturales en energía y agricultura, con importantes reservas de gas y litio y un enorme potencial en energías renovables.

Argentina es un país líder en producción de alimentos, con industrias de gran escala en los sectores de agricultura y ganadería vacuna. Asimismo, tiene grandes oportunidades en algunos subsectores de manufacturas y en el sector de servicios innovadores de alta tecnología. Quien lea esto, sin conocer Argentina, pensará en un lugar donde prima el bien común, la creación de valor y el bienestar generalizado de los habitantes.

Sin embargo, la volatilidad histórica del crecimiento económico ha impedido el desarrollo del país. La pandemia de Covid 19 y el aislamiento social como forma de combatirla agravaron la situación. La pobreza urbana en Argentina sigue siendo elevada alcanzando un 42,9% de la población en el segundo semestre de 2020, con un 10,5% de indigencia y una pobreza infantil (niños menores de 14 años) del 57,7%.

¿A qué se atribuye esta situación?

Los problemas existen en todos los ámbitos, tanto mundial, regional, organizacional y personal, más teniendo en cuenta las características del mundo en que vivimos, vulnerable, incierto, complejo y ambiguo.

Al situarnos en Argentina, si bien la decadencia tanto económica como cultural es histórica y generada no solo por un factor sino por diferentes situaciones que ayudan cotidianamente a la sostenibilidad de este fenómeno, podemos entender que la falta de un rumbo de salida o de un horizonte claro, es producto de la ausencia de liderazgo en las últimas décadas, es decir no solo falta de habilidades de quienes dirigen el país sino una carencia muy marcada de empatía, de trabajar por y para todos los integrantes del país.

Ruta de una provincia ubicada en Argentina.

Esta imagen muestra que un camino no acondicionado y un terreno no adecuado, hará más difícil el viaje,

Para ejemplificar esto podemos tomar una ruta de Argentina, la imagen muestra lo que sucede cuando quienes lideran no son líderes, no trabajan con empatía, altruismo ni por el bien común. Los habitantes de esta zona y los que transitan eventualmente por el lugar, deben circular con cuidado al avanzar, ya que las condiciones no son las adecuadas, con riesgo de quedarse varados, poniendo en riesgo su integridad y su capital, propiciando que algunos intenten avanzar por sectores de mayor riesgo, es decir la banquina.

Muchos se quedarán en sus lugares para no aventurarse en un terreno desconocido y lo harán por diversos motivos marcados por emociones como el miedo, la desilusión o la desesperanza, viviendo una realidad cada vez más dura e incierta.

En resumen, esta imagen muestra que un camino no acondicionado y un terreno no adecuado, hará más difícil el viaje, de cada persona en particular y de la comunidad en general.

Un salto evolutivo fue la capacidad de manipular al otro y auto engañarnos, explica el neurólogo Facundo Manes, ese autoengaño consiste en pensar que somos más lindos de lo que somos, más inteligentes de lo que somos y que sin ese sesgo de optimismo, no podríamos luchar para sobrevivir.

Es decir, las consecuencias de ser conducidos por quienes no son líderes y trabajan para su beneficio individual o sus convicciones, con marcado desinterés, harán no solo que los habitantes de cualquier región no logren avanzar, sino que día a día más personas se sumerjan poco a poco en la pobreza estructural privándolos del valor más preciado, la libertad.

No hay que dejar de lado en la construcción de una realidad diferente, la responsabilidad social individual, siendo parte importante, desde la conducta ética con uno mismo y con su entorno.

¿Entonces que es liderar y cómo nos puede ayudar?

“El liderazgo consiste en crear un campo en el que los seres humanos profundicen continuamente su comprensión de la realidad y sean capaces de participar en el despliegue del mundo”. Peter Senge

Las personas que ocupen los roles que se les asignen en un gobierno o en la dirección de una organización de cualquier clasificación, deben ser responsables y comprometidas, entendiendo que sus conductas, comportamientos y comunicación influyen e inciden en la vida de los demás. Tienen que mostrar conductas y comportamientos que se diferencien del resto, acercándolos a un liderazgo transformador.

Líder se nace y se hace, potenciando habilidades, aprendiendo, con escucha activa, confianza, altruismo, empatía, justicia, imparcialidad, transmitiendo e inspirando con el ejemplo, no abusando del poder que se otorga por la función.

Liderar es salir de la zona de confort, iniciando la transformación interior, para descubrir la conciencia interna y externa, con el rumbo hacia el aprendizaje permanente.

Para LIDERAR primero hay que liderarSE-R.

El camino del liderazgo no es un plan de carrera. Es autoconciencia, asumir responsabilidades para desarrollarnos nosotros mismos (Eduardo Meljin – 2021)

El liderazgo consiste, en los procesos de aprendizaje recíprocos, sinérgicos que posibilitan a los participantes formar una comunidad con propósitos y visiones comunes compartidas. Es decir, si no eliminamos al EGO jamás seremos exitosos en cualquier ámbito de la vida.

¿Cómo salimos de esto?

La realidad política y social en la que vivimos, se caracteriza por querer demostrar a los demás que somos los dueños de la verdad, mientras que quienes piensan distinto a nosotros hacen exactamente lo mismo. El problema con este tipo de pensamiento es que, en el mundo de la política, de los negocios y de la vida en general, lo que prima es una relación Ganar-Perder. Siempre hay uno que gana, y siempre hay uno que pierde. Pero, ¿qué pasaría si cambiamos nuestra forma de pensar y nos esforzamos por establecer relaciones Ganar-Ganar? Esto es lo que Stephen Covey ha llamado La Tercera Alternativa. No se trata de mí o de ti, se trata de NOSOTROS. No es mi alternativa, no es la tuya; es la NUESTRA.

Para salir de esta situación, debemos Identificar qué sociedad queremos SER, definir un rumbo claro, comunicar con la verdad y asignar roles específicos para comenzar a construir una realidad diferente, por sobre todas las cosas, políticas y programas que abracen y contengan a cada uno por igual, con la educación como herramienta igualadora ayudada por la tecnología.

Construir un camino que genere las mismas oportunidades, basada en valores esenciales de la vida, como el respeto, justicia, humildad, tolerancia, honestidad, gratitud y prudencia.

Por eso no nos silencien, no nos excluyan por ser distintos, por pensar diferente o por tener cosas distintas: No nos dejen sin educación, permitan equivocarnos para aprender y evolucionar.

Queremos aprender, trabajar, crear para innovar y aportar valor y bienestar para que todos en este camino de la vida, puedan tener la libertad de elegir perseguir sus sueños.

Es Contador Público Nacional – Universidad Champagnat, MBA en Dirección de Empresas - Universidad Francisco Do Vitoria España, MBA Executive con Especialización en Finanzas - Universidad de California, Pos Grado en Finanzas y Negocios Sustentables - Fundación Universitas, Pos Grado en Liderazgo y Desarrollo de Eqerpos - Universidad Siglo 21, Pos Grado en Gestión de Habilidades Gerenciales - UBA, Diplomatura en Formación de Equipos de Trabajo- ISAL - Programa de Psicología de Equipos de Trabajo de Alto Rendimiento, Barsa Innovation, Programa de Neuroliderazgo - Universidad Siglo 21, Pos Grado de Formación de Equipos de Trabajo - UCASAL, Master en Coaching Organizacional Sistémico - Escuela Internacional de Coaching.