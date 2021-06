Horóscopo para el día miércoles 9 de junio

Acuario (Enero 20 – Febrero 18)

Aciertos en el plano laboral generan momentos muy satisfactorios. Disfruta el momento. En el amor las cosas mejoran, mantener viva la pasión será la clave.

Piscis (Febrero 19 – Marzo 20)

En el ámbito laboral tendrás noticias alentadoras, confía en tu capacidad e intenta dar lo mejor. En el amor comienza una etapa de conflicto, calma y empatía será la clave para salir ileso.

Aries (Marzo 21 –Abril 19)

Se abren puertas en el plano laboral pero hay que ir con cuidado, la paciencia será la clave para obtener mejores resultados. En el amor todo prospera, disfruta el momento.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Prosperidad es la palabra clave para este día. El esfuerzo brinda los resultados que estabas esperando. Problemas en la pareja por una pequeña mentira que tendrá consecuencias.

Géminis (Mayo 21 – Junio 20)

Valora lo positivo del espacio laboral que ocupas. No tomes decisiones apresuradas y mira con atención lo que sucede a tu alrededor. Es un día donde el amor será cuestionado e interpelado. La sinceridad será clave en este día.

Cáncer (Junio 21 – Julio 22)

Abre bien los ojos y mira a tu alrededor, no todos son lo que parecen en tu ámbito laboral. Deberás ser cuidadoso y no confiar ciegamente en los demás. Es un día donde el amor será cuestionado en sus bases más profundas.

Leo (Julio 23–Agosto 22)

Nuevos desafíos en el plano laboral aparecen para poner todo patas para arriba. Toma el tiempo necesario para pensar y evaluar los pro y contras. La confianza será la clave en el amor, no veas fantasmas donde no los hay.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 22)

La adaptación será clave en tu ámbito laboral, aparecen conflictos que deberás resolver si quieres seguir creciendo profesionalmente. El diálogo es una pieza fundamental en la pareja, no lo olvides.

Libra (Septiembre 23 – Octubre 22)

No generes expectativas que no estás seguro de poder cumplir en el ámbito laboral. Es momento de dejar atrás las relaciones tóxicas y disfrutar de la soledad.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Nuevas oportunidades aparecen en el ámbito laboral pero deberás ser cauto a la hora de tomar decisiones. En el amor es clave bajar las expectativas. Cuidado con la salud, busca un momento de relax y ocio.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

En el ámbito laboral las cosas fluyen pero ojo porque no será permanente. Si actúas con confianza los problemas no te perjudicarán. En el amor se vislumbra un cimbronazo que puede ocasionar serios daños si los cimientos no están fuertes.

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

Ordena tus ideas antes de tomar decisiones en el ámbito laboral. No te apresures ya que las consecuencias pueden ser definitivas. Disfruta de la contención de los afectos, no tengas miedo de expresar tus sentimientos.