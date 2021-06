Efecto pandemia: ¿aumentaron los divorcios en Mendoza?

Desde el inicio de la pandemia muchas parejas tuvieron dificultades para afrontar los cambios que se dieron en los hábitos y formas de vida. Las rutinas se modificaron, el tiempo en casa aumentó y se vieron obligados a convivir mayor tiempo dando paso a tensiones, rivalidades y malestares que se intensificaron por la incertidumbre que genera el coronavirus. Ese combo provocó un aumento en la cantidad de divorcios en nuestra provincia.

Uno de los desafíos fue encontrarse con el otro y volver a convivir mayor cantidad de horas careciendo de esos espacios o momentos de ocio que fueron prohibidos durante algunos meses. Las juntadas con amigos, las prácticas deportivas y el encuentro con otros se vieron afectados.

Desde el inicio de la pandemia muchas personas se vieron obligadas a postergar su casamiento debido a la situación sanitaria que atravesaba el país, podemos hablar de una postergación forzada de los casamientos. En el caso de los divorcios sucede que a pesar de existir muchas separaciones y pedidos, las demoras se acrecentaron y los divorcios inscriptos no necesariamente corresponden a los que efectivamente se realizaron.

Según las cifras del Registro Civil de Mendoza, en el año 2019 se registraron 5574 matrimonios y un total de 4102 divorcios. Si analizamos los números se puede observar que las cifras son similares y no existe una diferencia tan abrupta.

Durante el año 2020 las cifras sufrieron una importante modificación ya que se registraron 2576 matrimonios y 1829 divorcios. Este cambio puede estar dado como consecuencia del cierre de los registros civiles entre los meses de abril y septiembre de 2020 para la celebración de matrimonios, mientras que los divorcios se siguieron resolviendo mediante audiencias por Zoom aunque con importantes demoras debido al cierre del Poder Judicial al inicio de la pandemia.

En el transcurso del 2021 los matrimonios registrados son un total de 1989 y 1274 divorcios hasta el mes de junio inclusive. Los números nos muestran que, en estos 5 meses aumentó la cantidad de divorcios en relación a la tendencia que se veía el año pasado.

Pablo Morales, inspector del Registro Civil de Mendoza explicó: "En el caso de los matrimonios tenemos la cifra exacta ya que la inscripción es un trámite que sólo admite la modalidad presencial. La cantidad de divorcios es relativa porque muchas veces a pesar de tener los papeles, los interesados no los presentan y la inscripción no se hace efectiva".

Testimonios

Susana llevaba 20 años de casada y hace 9 meses decidió divorciarse de su pareja: “Mi historia fue feliz pero la cuarentena fue determinante en nuestra separación. Ambos teníamos trabajo estable y un buen pasar económico pero a partir de la pandemia nos vimos obligados a estar mucho tiempo juntos" y agregó que la rutina fue mellando la relación y se volvieron dos desconocidos sin proyectos en común.

Adriana también se divorció hace 4 meses y si bien explica que las cosas en su matrimonio no venían bien, la pandemia destapó conflictos que pusieron fin a la pareja. "Nos transformamos en desconocidos que ya no se toleraban sumado a la distribución de las tareas en el hogar y el cuidado de nuestros 3 hijos” y agregó: "Nos vimos desbordados y no encontramos puntos en común para sostener el proyecto que hace 9 años comenzamos juntos".

¿Cómo se realiza el trámite?

Morales explicó que en el caso de las inscripciones de sentencias de divorcios en el acta de matrimonio, el trámite se realiza on line ya que son los juzgados los que envían la solicitud. No es necesario concurrir de manera presencial. El costo del sellado es de $150.

En el caso de los matrimonios en el gran Mendoza, los interesados pueden solicitar turno a través de WhatsApp al 2615974877. El trámite no tiene costo y una vez otorgado el turno deben concurrir de forma presencial.