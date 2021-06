En Argentina: qué porcentaje de personas vacunadas contra el coronavirus fallecieron

Sobre un total de 7.851.672 inmunizados, al 8 de mayo, el 1,6% de los vacunados con una dosis se contagio de coronavirus cuando completaron el tiempo requerido para la inmunización, después de 21 días de la aplicación. El 1,58% (22.804 personas) tras haber recibido el plan completo de vacunación igual se infectaron de covid-19. Y un 0,003% de personas que recibieron las dos dosis fallecieron por el virus.

Dicho informe fue elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, que manejan en la Casa Rosada y compartido en la última reunión de expertos, cuyos datos surgen del entrecruzamiento del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NoMiVac) y el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0); un 1,6% de los vacunados con una dosis contra el covid-19 contrajo el virus, este porcentaje representa 125.628 personas infectadas.

En cuanto a la cantidad de personas fallecidas, el informe agrega que 3.141 personas vacunadas sobre un total de 7.851.672, igual perdieron la vida luego de 21 días de ser inmunizadas. Esto equivale al 0,04% del total de inoculados al 8 de mayo. Entre las personas con el esquema completo, tres semanas luego de la segunda dosis, fallecieron por covid-19 el 0,003%.

Desde Salud de la Nación informaron a Infobae que “no es lo mismo el 1,6 % de la cantidad de personas que recibieron una dosis y se enfermaron que el 1,6 % de la cantidad de personas que recibieron dos dosis. En números absolutos, es mucho mayor el número de casos de quienes recibieron una dosis que de los que recibieron dos dosis -y agregaron- si tenemos muchos casos y la circulación viral es muy alta, también habrá casos en personas vacunadas”.

El médico infectólogo Eduardo López advirtió a dicho medio que si bien es un número interesante, no define la efectividad vacunal. "Que se le infecte el 1,6% de los vacunados, no quiere decir que la efectividad vacunal sea del 98,4%. Para eso sería necesario conocer cuánto se infectaron los no vacunados y la cobertura de la vacuna”.

“Ese 1,6% de infectados entre los inoculados, estaría dentro de lo esperado, ya que es lo que reflejan algunas de las estadísticas mundiales sobre vacunados en otros países”, aclaró Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI).