Un grave accidente lo dejó en silla de ruedas y necesita ayuda para volver a caminar

A veces la vida nos pone en lugares que no quisiéramos, que no elegiríamos o que jamás nos hubiésemos imaginado. Algo así le sucedió a Ismael Lorenzi, un joven mendocino de 30 años que vive en California, tuvo un accidente automovilístico y sufrió una grave lesión que lo dejó en silla de ruedas. El lado positivo de la historia es que aún mantiene las posibilidades de recuperarse y volver a caminar, pero necesita afrontar un costoso tratamiento y necesita ayuda.

El accidente que marcó un antes y un después en la vida de Ismael ocurrió el 17 de mayo pasado cuando subía una montaña con su camioneta y el vehículo sufrió un desperfecto que lo hizo desbarrancar y dar tumbos hacia un precipicio. El joven estuvo rodando en la camioneta casi cien metros hacia abajo y para ser rescatado tuvo que intervenir personal de Bomberos y hasta un helicóptero. Una vez fuera del rodado, logró sobrevivir, pero le esperaban las duras consecuencias.

"La camioneta se me apagó en una pendiente, empecé a derrapar y los frenos no me acompañaron. No pude salir de la camioneta mientras caía", comenzó diciendo Ismael Lorenzi, quien detalló las lesiones que sufrió y contó en diálogo con MDZ cómo está siendo y cómo será el proceso para su recuperación.

"Me rompí casi el 90% de las costillas y tuve una fractura en la espina dorsal, en la T12 para decirlo como lo llaman los médicos. A raíz de esto quedé inmovilizado de la cintura para abajo y no tengo movilidad. Todavía estoy recuperándome de algunas fracturas en las costillas, en la pelvis y en la pierna izquierda, por lo que estoy haciendo un poco de rehabilitación en el hospital, pero más que nada para aprender a moverme en una silla de ruedas", dijo Ismael.

Más allá de estos trabajos iniciales para que el joven dejé atrás las fracturas en sus costillas y otros huesos de su cuerpo, la atención está centrada en la rehabilitación que debe realizar en el corto plazo para que pueda recuperar la movilidad y vuelva a caminar. Lo complicado del caso es que los médicos le indicaron a Ismael que no puede permanecer sentado por muchas horas y un vuelo hacia su Mendoza natal sería totalmente contraproducente.

"La rehabilitación para la lesión en la espina y volver a caminar comenzaría después del hospital, pero los médicos me indicaron que no puedo viajar en los próximos seis a nueve meses porque no puedo estar mucho tiempo sentado en una silla y ese primer período es clave para que se desinflame el cuerpo luego de todas las cirugías. El cuerpo necesita asimilar la operación, en especial unas barras de metal que me pusieron en la columna para poder alinearla", explicó.

Con este panorama, a Ismael Lorenzi no le queda otra posibilidad que llevar adelante la rehabilitación en Estados Unidos, pero la única opción que tiene es hacerlo de manera particular y eso representa una importante suma de dinero.

"La colaboración que estamos pidiendo es para financiar la rehabilitación que debe hacerse en estos meses porque, si existen chances de que vuelva a caminar, tengo que hacerla en ese lapso. Una vez pasado ese tiempo veré la opción de volver a Argentina, pero ahora médicamente no puedo estar sentado esas horas de vuelo", completó el joven mendocino que mantiene las esperanzas de que sus piernas respondan otra vez.

Ismael Lorenzi necesita reunir 50 mil dólares para costear la rehabilitación en Estados Unidos y por eso sus familiares, amigos y allegados abrieron una cuenta en Mercado Pago para que los que deseen colaborar. Con el importe que esté a su alcance, los interesados pueden realizar una transferencia al CBU 0000003100082811490072, ALIAS ismael.dario.1990