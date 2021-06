Vacunas y preservativos: el particular combo que aplaude la gente

"La verdad es que hoy ha sido un gran día: además de que me inocularon la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, me voy a mi casa con seis preservativos", nos cuenta un lector de MDZ en un correo electrónico enviado a la Redacción del diario.

El certificado de vacunación y los preservativos.

"Una señora que estaba en la puerta de la Nave Cultural me entregó los condones y me dijo: 'Hay que cuidarse'. Por supuesto, se los recibí", explicó el hombre.

"Yo estoy de novio, y la verdad que es como si me hubieran regalado, por lo menos, 500 pesos. Una cajita de seis preservativos en el supermercado cuesta entre $460 y $615, aproximadamente. Así que desde ya, no se qué plan de salud será, si municipal, provincial, o nacional... ¡pero me vienen muy bien!", comentó el feliz lector de MDZ.

"Lo han pensado bien: más de uno de los que se vacunan seguro están pensando en festejar... y bueno, no está de más que te recuerden que hay que 'festejar' pero cuidándose, en todo sentido", cerró el hombre.