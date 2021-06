¿Es obligatorio saber inglés para sacar la visa a Estados Unidos?

Sacar la visa es uno de los requisitos obligatorios para todas las personas que quieran viajar a Estados Unidos. Si bien este trámite se realiza en la embajada del país norteamericano, eso no supone ningún problema ya que muchos representantes son de habla hispana por lo cual no es necesario ni obligatorio saber inglés.



A pesar de que sea el idioma oficial, los ciudadanos argentinos no necesitan conocer esta lengua para que la embajada acepte otorgarles la visa. Además, los formularios que se deben llenar están en español y en el caso de no entender se puede consultar a alguna persona que maneje inglés para que ayude a completarlo.



Argentina se encuentra dentro de los 10 países que más solicitan la visa y si bien hacer este trámite puede generar muchos nervios o temor, lo cierto es que, según datos oficiales, el 95% de las visas son aprobadas. El trámite se hace en tres pasos que son los siguientes:

Primero paso: cómo tramitar la visa

Para comenzar a hacer el trámite se debe ingresar al sitio web de la embajada de Estados Unidos y comenzar a completar las preguntas. La primera es qué tipo de viaje se va a hacer (turismo, negocios, estudios, otros) y en el caso de las personas que vayan de vacaciones deberán elegir la de "Negocios y Turismo" (B1/B2).



Para la visa de turista se debe completar el formulario DS-160 y es importante tener el pasaporte a mano porque solicitarán algunos datos. A partir de acá habrá algunos textos en inglés, pero se pueden traducir en el traductor Google o simplemente pedirle a algún conocido que maneje el idioma con fluidez.



La misma página guiará al solicitante y es fundamental que la información sea verídica y lo más transparente posible, ya que el trabajo de la embajada es investigar para corroborar los antecedentes. Una vez completado el formulario DS-160 se debe imprimir la hoja de confirmación con código de barras ya que se las pedirán luego en ambas entrevistas.



Antes de la primera entrevista se debe abonar el arancel de la visa que es de 160 dólares o su equivalente en pesos y el pago se puede hacer mediante tarjeta de crédito u otros medios que indique el sitio. Tener en cuenta que a ese precio se le deben sumar los dos impuestos vigentes (Impuesto PAIS, del 30% y Retención anticipada del Impuesto a las Ganancias, del 35%).



Luego crear una cuenta en Official U.S. Department of State Visa Appointment Service, elegir la categoría de visa que se necesita e ingresar el número de confirmación DS-160 (por cada solicitante). También deberán completar el proceso de envío de documentos por servicio de mensajería.

Segundo paso: primera entrevista

Esta entrevista será en el Centro de Atención al Solicitante (Avenida Santa Fe 4569, Palermo) y se debe llevar el pasaporte vigente, la página de confirmación del formulario DS-160 y la hoja impresa de la confirmación de la cita. Allí chequean la información y se toma la foto. Es fundamental llegar puntual porque el ingreso es con turno y la entrevista es en español.

Tercero paso: segunda entrevista

La última entrevista es en la Sección Consular de la Embajada de los Estados Unidos, ubicada en Avenida Colombia 4300, Palermo, detrás de La Rural. Allí entrevistan representantes consulares y por más que no se hable inglés, es fundamental para ser aprobado aunque se pueden aprender algunas palabras que se consideren importantes.



No se puede entrar con celular, llaves, metales, libros ni cualquier accesorio. Tomarán las huellas dactilares, se debe hacer fila para esperar a ser llamado y si es un grupo familiar pueden entrar juntos. Si está aprobado, el pasaporte con la visa llegará al domicilio por DHL.

¿Estabas pensando en tramitar tu visa para ir a Estados Unidos? Ahora sabes cómo hacerlo.