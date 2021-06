Vinagre: cómo quitar el mal olor de las manos y superficies luego de limpiar

El vinagre de alcohol es uno de los productos estrellas para limpiar el hogar por sus poderes desinfectantes y blanqueadores si se lo mezcla con bicarbonato de sodio. Uno de los pocos aspectos negativos es su fuerte olor que puede quedar impregnado en las manos.

El primer consejo antes de limpiar con vinagre es ponerse guantes, de esta manera el líquido no tiene contacto directo con la piel. En el caso de no tener para protegerse, hay algunos consejos que se pueden seguir para quitar el mal olor tanto de las manos como de las superficies.

Con guantes se evita el contacto del vinagre con la piel y de este modo, los malos olores. Fuente: Women's Health

Quitar el mal olor de las manos

Una de las mejores maneras para quitar el mal olor es colocar ambas manos bajo el agua sin frotar y dejar que corra el agua. Así, el olor se irá desprendiendo de a poco y este tip es igual de útil para eliminar el olor que deja la cebolla.



El jabón de acero inoxidable es un accesorio muy útil para tener guardado cuando se presentan estas situaciones. Se puede comprar en Mercado Libre por menos de 700 pesos argentinos y la forma de utilizar es muy simple: frotarlo bajo el agua durante 40 segundos.



El jabón de acero inoxidable se consigue a 700 pesos. Fuente: Mercado Libre

Lo que hará la esfera es simular ser un jabón convencional y el acero es lo que logra quitar el olor. Este producto no solo es económico y muy recomendado, sino que es reutilizable, se puede lavar y mojar, y no necesita ningún cuidado especial.



En el caso de no querer gastar dinero, se puede hacer el mismo mecanismo, pero con una cuchara sopera de acero inoxidable. Frotarla entre los dedos y las palmas de la mano, sin necesidad de agregarle jabón o detergente.



El acero logra quitar el mal olor. Fuente: Mercado Libre.

Evitar el mal olor de las superficies

Cuando se limpian las superficies con vinagre de alcohol es muy probable que quede un olor fuerte y difícil de sacar. Por lo tanto, una de las mejores opciones es hacer una mezcla para rebajar el producto antes de comenzar a asear el hogar y esparcirlo por todos lados.



Una de las mejores maneras de rebajar su olor es mezclar 1 y 1/2 taza de vinagre de alcohol, 1/2 taza de agua (si es destilada mejor), 8 gotas de limón o cualquier cítrico (dependiendo el aroma que se quiera tener) en una botella tipo spray. Se bate y ya está listo para limpiar todas las superficies.



Las especias son muy buenos ingredientes para evitar el olor. Se debe colocar también en una botella de spray una taza de vinagre de alcohol, 1 taza de aceite de oliva y 15 gotas de arborvitae. Es excelente para limpiar la madera y en cuanto al cuero se debe mezclar 1/4 de taza de aceite fraccionado de coco, 1/4 de taza de vinagre blanco y agregar 5 a 10 gotas de aceite de Eucalipto.

¡Listo! No más olor a vinagre en tus manos. ¿Cuál de estos trucos utilizarás?