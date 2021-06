Qué le espera a cada signo del zodíaco este martes 29 de junio

La luna entró a piscis, por lo que los poderes intuitivos de algunos signos se verán potenciados. ¿Qué se podrá hacer con esta ventaja? Sólo el tiempo lo dirá.

El horóscopo

Acuario (Enero 20 – Febrero 18)

La semana comenzó con tranquilidad, y es mejor intentar que siga así. Será necesario cuidar el cuerpo y no acercarse a los límites. La paciencia será clave para no tener problemas.

Piscis (Febrero 19 – Marzo 20)

Si bien no es bueno estar solos de manera permanente, no hay nada de malo en un poco de soledad ocasional. Este día será ideal para concentrarse en los pensamientos propios y alejarse de los demás. Pero cuidado, esto no significa ignorar los problemas que venían de antes.

Aries (Marzo 21 –Abril 19)

El amor puede estar cerca, pero si no ponemos energía será imposible de alcanzar. Es por eso que hoy hay que esforzarse un poco para salir de su cascarón, aries. Lo mejor será intentar una actividad que nunca antes han probado.

Tauro (Abril 20 – Mayo 20)

Los proyectos olvidados pueden ser un trampolín para mejorar la carrera profesional a futuro. No hay errores, sino diferentes etapas de aprendizaje. Es por eso que los tauro hoy podrán avanzar en lo profesional si dan una mirada al pasado.

Géminis (Mayo 21 – Junio 20)

Géminis hoy se hará notar sacando a relucir su estilo tan particular, y no pasará desapercibido. ¿Recibirá las señales que usted está enviando esa persona tan especial? No se sabe a ciencia cierta, pero si no hay un intento, será imposible avanzar en esa relación.

Cáncer (Junio 21 – Julio 22)

Hoy se harán presentes muchos pensamientos profundos. Lo mejor que puede hacer es concentrarse en lo verdaderamente importante, y dejar de lado las minucias que sólo lo complican día a día. Se viene un futuro brillante en lo inmediato.

Leo (Julio 23–Agosto 22)

La seducción estará a la orden del día este martes. Leo, su vida puede cambiar si así lo desea, pero debe elegir muy bien su pareja, o podrá terminar en más problemas de los que son recomendables.

Virgo (Agosto 23 – Septiembre 22)

Una situación laboral incómoda comienza a desaparecer. Las buenas energías inundarán su día, por lo que podrá mostrarse tal cual es y sólo recibirá respuestas positivas. Es momento de hacer una gran jugada en lo profesional.

Libra (Septiembre 23 – Octubre 22)

Abarcar más de lo que se puede manejar es un problema, y si no conoce sus límites este día podría ser complicado por demás. Está bien delegar, pero hay ocasiones en los que sólamente uno puede solucionar un inconveniente. Fuerza, libra, que el esfuerzo vendrá acompañado de una recompensa.

Escorpio (Octubre 23 – Noviembre 21)

Si hay un día para hacerse valer, es hoy. Los astros se complotan para que su voz sea escuchada, escorpio, y sólo tiene que elegir el momento indicado para estar en el centro de la escena.

Sagitario (Noviembre 22 – Diciembre 21)

Hay alguien que está pensando en usted, pero no se anima a decirlo. ¿Será capaz de dar el paso necesario para comenzar una aventura que le podría cambiar la vida?

Capricornio (Diciembre 22 – Enero 19)

El dinero a veces falta, pero eso no sucederá hoy. Los negocios no podrían estar mejor encaminados, y hasta se puede dar el lujo de tomar un riesgo que en otra ocasión parecería injustificado.