Sorprendente: todo lo que podrías limpiar en casa con un viejo cepillo de dientes

El cepillo de dientes se cambia cada 3 o 4 meses porque sus cerdas se suelen desgastar o ensuciar, y ya no es útil. Pero si toca cambiarlo, en vez de tirarlo se puede guardar para limpiar con mayor precisión y profundidad algunas zonas donde otros elementos de aseo no llegan.



Un cepillo de dientes viejo ayuda a limpiar lugares complicados a los que no llegan las escobas o los trapeadores de piso. También puede ser muy útil para dejar pulcras las zapatillas y muchos objetos tanto de la casa como personales.

Las esquinas de los pisos

Las uniones de los pisos que se generan en las esquinas de las paredes es una de las zonas más difíciles de llegar. Al ser el cepillo de dientes un objeto pequeño, sus cerdas limpian a la perfección esos rincones inaccesibles. Colocar en un vaso agua y detergente, mojar el cepillo y frotar en la esquina.

Un cepillo de dientes permite limpiar zonas difíciles de llegar, como los rincones inaccesibles de la vivienda. Fuente: ManMadeDIY (manmadediy.com)

Las marcas de crayones de la pared

A los niños les encanta escribir las paredes con crayones, pero esto ya no debería ser un dolor de cabeza, principalmente si el lugar es alquilado. Colocar crema de afeitar en la pared y frotar el cepillo de dientes siempre siguiendo la línea del crayón.

Los electrodomésticos

El cepillo de dientes es muy útil para limpiar las partes más profundas de los electrodomésticos pequeños como la cafetera, la tostadora, el horno microondas, las esquinas de la heladera y sus cajones, y las hornallas de la cocina. Un dato fundamental: dejar secar antes de volver a conectarlos a la corriente.

El rallador

El rallador es uno de los objetos de cocina más difíciles de limpiar porque sus ranuras suelen romper las esponjas. Lo que se debe hacer es preparar una mezcla de bicarbonato de sodio con agua y cepillar sobre toda la superficie. Enjuagar y dejar secar solo.



Accesorios de belleza

Los accesorios de belleza como el secador de pelo, el organizador de maquillaje, el arqueador de pestañas y más, son objetos pequeños y muy frágiles. El cepillo de dientes es ideal para limpiarlos porque es delicado y, en el caso de las joyas, se puede utilizar una mezcla de bicarbonato con agua.

La base corrediza de los placares

El sistema corredizo de los placares y los ventanales tienen una especie de canaleta muy difícil de limpiar, donde el trapo de piso y la escoba no llega. Por este motivo, el cepillo de dientes es ideal: generalmente este sistema tiene dos rieles y con un poco de agua se puede fregar para sacar toda la suciedad.