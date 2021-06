¿Cuáles son las cosas que no debes limpiar con vinagre?

El vinagre de alcohol es un excelente producto de limpieza para vidrios, el inodoro, la vajilla y los pisos, pero hay que tener cuidado con algunos objetos que son muy sensibles a su componentes. Si se llega a usar en algunos artículos del hogar que no son óptimos para este tipo de aseo, se podrían ver seriamente dañados.



"Existe una percepción común de que el vinagre puede limpiar todo, pero no es el ingrediente universal que podría pensarse que es", afirmó Brian Sansoni, vicepresidente senior de comunicaciones del American Cleaning Institute.



Para limpiar las suciedades de manera natural y sin tóxicos, muchos utilizan la mezcla más aclamada es el vinagre de alcohol diluido con agua o con bicarbonato de sodio, aunque no es siempre la mejor opción.

Fuente: The Spruce

"El vinagre blanco destilado es bueno para descalcificar la cafetera y dejar las ventanas sin rayas porque el ácido reacciona con los químicos orgánicos en las manchas y las disuelve. Pero al igual que corroe las manchas de café, imagínese que hace lo mismo con otras superficies de su hogar", explicó Joe Glajch, químico y propietario de JLG AP Consulting en Nashua.

Objetos que no se deben limpiar con vinagre

Pantallas electrónicas

El vinagre de alcohol es un excelente limpiador de vidrios y espejos, pero se debe evitar su uso en pantallas electrónicas como televisores, tablets, computadoras, entre otras. "El vinagre puede dañar las propiedades antideslumbrantes de una pantalla e incluso hacer que una pantalla táctil responda menos", dijeron desde Consumer Reports (CR).

Plancha de ropa

Limpiar la plancha con vinagre podría dañar el aparato de manera permanente. Si bien muchas de las planchas a vapor tienen una capa protectora dentro de la cámara, el ácido del vinagre de alcohol puede corroer el revestimiento y las partes metálicas. Lo ideal es limpiarla según indican en el manual de uso.

Lavaplatos automáticos

Según la información de CR, los fabricantes de estos objetos advierten que el ácido del vinagre puede corroer las piezas de goma del aparato. "Hay docenas de cauchos con diferentes composiciones químicas, algunas de las cuales reaccionan con el vinagre y otras no. Si no sabe qué tipo de goma hay en su electrodoméstico y el manual no dice que puede usar vinagre, no lo haga", afirmó Glajch.

Cuchillos

El vinagre y el acero inoxidable no son buenos amigos, ya que puede dañar el acabado de este utensilio y dejar el borde picado. También es recomendable evitar limpiar con vinagre todos los productos de aluminio y el cobre.

Estufas

Si bien las estufas no se dañan por el uso del vinagre, lo cierto es que tampoco se logran limpiar porque no genera ningún efecto. Lo ideal es utilizar un producto químico alcalino, como amoníaco o bórax.