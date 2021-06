Heladera: cada cuánto se limpia y cómo hacerlo

Los alimentos suelen ensuciar la heladera y dejar malos olores, principalmente si se vencen o si se pudren las verduras y frutas. Tener este electrodoméstico limpio es necesario para tener consumos saludables y hay algunos trucos que se pueden seguir para tener un resultado eficiente.



Sacar el mal olor de la heladera no es difícil, pero antes de llegar a este punto es importante poder evitarlo. Una de las maneras es guardar los alimentos en tuppers, bien organizados y separados unos de otros para que no se contaminen, y chequear todos los días los vencimientos para no dejar nada en mal estado dentro.

Heladera: pasar un trapo húmedo a diario evita que se acumule mucha suciedad. Fuente: The Conversation

Tener la heladera en buenas condiciones además hará que los alimentos duren más tiempo y estén bien higienizados. Otro dato importante es pasar un trapo húmedo a diario para evitar que se acumule mucha suciedad y evitar encontrarse a futuro con manchas desagradables.

Limpieza profunda de la heladera

Lo primero a tener en cuenta es que la heladera es un electrodoméstico que funciona con energía eléctrica, por lo tanto es fundamental desconectarla antes de limpiar. Luego guardar los alimentos en el freezer o en otra heladera para que no pierdan la cadena de frío mientras se realiza el proceso.



Para que la limpieza sea profunda lo ideal es sacar todos los cajones y estantes desmontables, pero tener cuidado porque suelen ser de plástico, un material muy frágil y fácil de romper. Lavarlos con una esponja o cepillo y detergente, y dejarlos secar.



Para limpiar el interior del refrigerador se necesita agua, bicarbonato y una fibra multiusos. Mojar una esponja o un paño con esta mezcla y refregar en todas las superficies de la heladera, hasta las que aparenten estar limpias. Lo fundamental es asear absolutamente todo, incluso las esquinas.



Volver a refregar con un paño solo con agua para sacar la mezcla y, finalmente, pasar un paño seco, pero de todos modos dejar la puerta abierta hasta que se seque por completo para que no le agarre la humedad.



Los últimos pasos son muy sencillos: conectar la heladera, chequear que los productos no estén vencidos o en mal estado, aquellos que lo estén tirarlos. Una vez que todo esté limpio y organizado volver a colocar los cajones y estantes junto a todos los productos que falten. Respecto del tiempo, lo más recomendable es realizar pequeñas limpiezas periódicas y una limpieza profunda al menos cada 3 meses.

¿Cada cuánto limpias tu heladera?