Acusan a una artista peronista de plagiar sus obras

La artista peronista y feminista Fátima Pecci Carou, que se hizo conocida por obras en la que vincula a Eva Perón con la cultura japonesa imaginándola como parte de un manga o anime, fue acusada de plagiar sus dibujos en redes sociales.

El youtuber conocido como "tipitoenojado" fue quien descubrió el plagio y realizó un video alertando sobre el mismo. "Al menos 11 de sus obras originales son calcos de otros artistas en internet. Varios de esos robos los tiene a la venta como obras propias y muchas ya las vendió", advirtió el youtuber.

Uno de los artistas plagiados se hizo eco de la situación y pidió que no compren los cuadros de la artista. "Mi trabajo ha sido plagiado por una artista argentina llamada Fátima Pecci Carou. Esta pintura ha sido vendida al Museo Evita, un museo público, por un precio muy alto. No sé quién es, pero por favor no le compren su arte", escribió el artista plagiado en su cuenta de Twitter.

"Día 4 después del video. Ya apareció una de las victimas de la "reinterpretación" de Fátima Pecci Carou pidiendo que no le compren nada", alertó el youtuber tipitoenojado al compartir el testimonio del artista plagiado.

"Otro autor más salió a quejarse del robo de Fátima Pecci Carou", agregó el youtuber al compartir otro testimonio.

"El original vs. la copia (es un trabajo viejo con mi marca de agua abajo a la derecha. Gracias a @tipitoenojado por informar sobre esto", escribió el artista plagiado.

[Hilo] - EL FRAUDE DE FÁTIMA PECCI CAROU, la "pintora feminista" que obtuvo el "gran mérito" de poder poner sus cuadros en el Museo Evita.



En este hilo te muestro cómo sus trabajos están plagiados de otros artistas. pic.twitter.com/AZICNM6Zq8 — uD83DuDC99uD83CuDDEAuD83CuDDF8Hoann SetriduD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83DuDC99 (@HoannSetrid) June 19, 2021

En tanto el usuario @HoannSetrid se encargó de recopilar todas las obras presuntamente plagiadas por la artista peronista y realizó un hilo en Twitter donde fue poniendo los links a las obras originales, resaltando que muchos de los cuadros están exhibidos en el Museo Evita.

La artista acusada, por su parte, aún no ha salido a dar explicaciones sobre lo ocurrido.