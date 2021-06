¿Cómo tramitar la visa para México?

México es uno de los destinos más solicitados por los argentinos para irse de vacaciones y, aunque no está en el podio de los países más elegidos para emigrar, hay muchas solicitudes para saber qué tipo de trámite se debe realizar en el caso de querer buscar trabajo allí.



Quintana Roo (Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres, Holbox, Akumal, Bacalar), Los Cabos y Acapulco son los destinos que más turistas reciben a lo largo del año por sus encantadoras playas y naturaleza. Viajar y entrar a México es muy sencillo, principalmente en modo vacaciones.



Fuente: Instagram @cancun.

Turismo

Los argentinos que tengan su pasaporte vigente no necesitan visa para vacacionar en México, siempre y cuando su estadía no supere los 180 días ni reciba ningún tipo de remuneración durante su estadía es decir, que trabaje. Por lo tanto se puede ir de vacaciones e ingresar al país sin ningún tipo de problema ni trámite.



Actualmente, no hay protocolos sanitarios para ingresar a México y la cuarentena no es obligatoria (pero sí es obligatoria al volver a Argentina junto al hisopado). En el caso de que un turista llegue a México con síntomas de coronavirus, es posible que se le exija una prueba médica y, dependiendo del resultado, el Equipo de Salud Internacional tomará medidas.



Fuente: Instagram @playadelcarmen

Trabajo

Según la página oficial de la Embajada de México en Argentina, para trabajar en México es necesario contar primero con una oferta laboral dentro del país, ya que es la única manera en que la legislación mexicana lo contemple. La empresa deberá solicitar al Instituto Nacional de Migración (INM) la autorización de visa y dicho empleador registrará su solicitud ante el INM y recibirá un Número Único de Trámite (NUT).



Cuando el NUT haya sido autorizado, el empleador deberá informar a la persona interesada quien deberá leer los requisitos de visa y solicitar su cita correspondiente. La embajada ofrece un sitio de consultas para evacuar todas las dudas y poder realizar el trámite.



Cabe destacar que las personas que no quieran trabajar en México, pero necesiten viajar por una cuestión de negocios no necesitan visa y aplica lo mismo que para los turistas: no deben permanecer en el territorio más de 180 días. En estos casos se debe viajar acompañado de una carta de la empresa establecida en México con la que se tendrá relación, así como de la empresa establecida en Argentina que lo envía.

¿Habías pensado alguna vez en trabajar en México?