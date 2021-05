Son argentinos, se mudaron al paraíso y abrieron el primer gimnasio de Tulum

Muchas veces sucede que repetimos los destinos a los cuales viajamos, porque sentimos algo especial por ese lugar. Quizás son sus paisajes, su cultura, su gente o como somos nosotros en ese sitio. Deseamos que las experiencias que vivimos en esas vacaciones se conviertan en parte de la vida diaria.

Eso es lo que les sucedió a Mariano y a Cata, dos argentinos que hoy viven en Tulum y que se animaron a emprender allí.

La pasión por el deporte los unió. Mariano y Cata se conocieron en una competencia de crossfit y ese día no imaginaron que la vida los llevaría a encarar juntos un proyecto en Tulum, México.

A Mariano le encanta el picante en las comidas y Cata ama el ceviche, un gran paso para adaptarse a México. Si bien el calor en el lado caribeño de este país por momento es difícil de sobrellevar, la posibilidad de ir casi todos los días a la playa hizo que se acostumbraran rápidamente a Tulum y lo adoptaron como su nuevo hogar.

Mariano es de Pilar, hace 10 años abrió su agencia de autos y a su vez hace más de 7 años está ligado al mundo del fitness y crossfit.

Cata es de Olivos, ella es entrenadora personal e instructora de musculación y tiene un programa integral online a distancia. Todo lo comparte además en su cuenta de Instagram en donde tiene más de 84 mil seguidores.

La oportunidad de tener un proyecto en México

“Me pasaba la mitad de mi vida en la agencia de autos y la otra mitad en el box de crossfit. Siempre tuve la idea de ponerme algo, nunca se dio por la realidad argentina que hacía que no me animara a invertir en algo ajeno a lo mío”, cuenta Mariano.

Desde hace 3 años que viajan más de dos veces al año a México, puntualmente a Tulum y fue en estos viajes que notaron que este paradisíaco lugar mexicano no tenía gimnasio para quienes viven allí o los turistas que están de paso.

Pero había algo más que les decía que ese era el lugar ideal para emprender juntos, “nosotros veníamos a vacacionar a Tulum y siempre sentimos una conexión muy fuerte con este lugar, siempre tuvimos el sueño de vivir acá y nos preguntamos cómo sería cumplirlo”, confiesa Cata.

Y fue así como unieron su pasión, la atracción por Tulum y sus ganas de emprender y crearon juntos “Unity Tulum”, un gimnasio y centro de fitness.

Los primeros pasos del proyecto los dieron a finales de 2019, comenzaron a investigar, a buscar opciones y fue en enero de 2020 que firmaron el contrato de alquiler del lugar donde hoy está “Unity Tulum”.

Todo marchaba excelente y avanzaba como lo esperaban hasta que la pandemia los sorprendió. “Íbamos a comenzar a construir el día exacto que comenzó la pandemia así que tuvimos que cancelarlo y frenar el proyecto”, recuerda Mariano.

Llegaron las restricciones, los cierres de fronteras, la incertidumbre de no saber qué pasaría en Argentina, México y el mundo, pero ellos continuaban con la vista fija en su objetivo, su proyecto solo tendría que esperar unos meses más.

“Fue en octubre del 2020 que pudimos salir de Argentina para retomar el proyecto, viajamos a Tulum con Cata y mi socio, renegociamos el contrato y ahí todo comenzó -comparte con entusiasmo Mariano y agrega- en diciembre pusimos el primer ladrillo y a finales de abril de 2021 terminamos la obra”.

Pero claro, no todo es color de rosas. Dicen que emprender es solo para valientes. “No fue para nada fácil llevar adelante este emprendimiento, sobre todo en un país que no es el tuyo, donde todo es nuevo, donde tenemos distintos valores, códigos y nos comunicamos diferente”, sostiene Cata.

“¡Todo es un desafío!, el hecho de salir de tu zona de confort y animarse a encarar un proyecto propio lleva mucho aprendizaje”, cuenta la entrenadora.

A las diferencias culturales y los miedos de emprender algo propio se sumaron las “trabas burocráticas” del país que los recibía.

“En el inicio del proyecto hubo muchos pasos que tuvieron que cumplirse, fue todo muy lento, tuvimos que hacer nuestros papeles para ser residentes legales, hubo que crear una sociedad anónima. Todo tarda, todo es dinero, todo es tiempo, no es nada fácil”, relata Mariano.

Sin embargo, afirman que están convencidos de la decisión tomada y que a su vez les genera cierta tranquilidad poder llevar adelante el proyecto “en un país que te da más estabilidad económica”.

Cata y Mariano después de casi 2 años de soñar su proyecto abrieron el pasado martes, 3 de mayo, las puertas de su gimnasio en Tulum. Ya se instalaron en este paradisíaco lugar y disfrutan de su nueva vida. “Nos vinimos con todo, hasta con la perra”.

Tulum, el paraíso mexicano

Tulum se ha convertido en uno de los destinos chic más buscados del Caribe. Sus tranquilas playas de arena blanca y mar turquesa confirman que en verdad es un paraíso en la tierra.

Se ubica en el Estado de Quintana Roo, en el sureste de México, en la costa del mar Caribe. Además de sus magníficas playas, este destino atrae con su historia, Tulum fue una ciudad amurallada de la cultura maya y hoy sus sorprendentes ruinas se pueden visitar.

