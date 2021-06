Ola polar y escuelas sin estufas: “Los chicos se están muriendo de frío"

La ola polar trajo temperaturas bajo cero en diferentes localidades argentinas. El frío se siente en gran parte del territorio nacional, así también dentro de las aulas que deben seguir los protocolos de ventilación cruzada y mantener ventanas y puertas abiertas.

Desde diversos establecimientos educativos se está solicitando a los padres que envíen a los alumnos con más abrigo del habitual y de ser posible con mantas ya que pese a estar encendidas las estufas, al tener ventilación las aulas no logran calentarse. Pero, ¿Qué sucede en aquellas escuelas donde la calefacción no funciona?.

Alejandra Lepes es mamá de un alumno de la Escuela Manuel Corominola 1.559 de El Plumerillo (Las Heras, Mendoza) y contó a MDZ que las estufas del establecimiento no funcionan. Debido a esto los chicos pasan frío extremo en las aulas.

“Los chicos se están muriendo de frío y nos exigen que vayan a la escuela igual. Si no lo cumplimos nos han dicho que el ETI (Equipo Técnico Interdisciplinario) va a intervenir”, comparte con preocupación Lepes y agrega: “En la burbuja de mi hijo solo han asistido dos chicos por el frío”.

La mujer agrega que la Dirección General de Escuelas está al tanto de lo que sucede en el establecimiento, por este motivo se envió a la escuela una suma de dinero para poner en funcionamiento todos los artefactos de calefacción, sin embargo, el monto no es suficiente para cubrir los gastos.

“La DGE nos envió 5 mil pesos para reparación de todas las estufas por un gasista matriculado, pero estos gasistas cobran muchísimo y no alcanza con ese dinero”, cuenta Lepes.

Mónica Doña, directora de la escuela afirmó que pidió a la DGE fondos para reparar las 18 estufas del lugar. “Primero me depositaron 5 mil pesos, después de mucho pelear me depositaron 7 mil más. Pero no alcanza”. Este monto se encuentra en su cuenta pero, según cuenta la directora: “Todavía no figura en el sistema intranet que lo puedo usar para calefacción. No voy a tocar los fondos hasta que no me digan por escrito que es para arreglar las estufas”.

La docente argumenta que el presupuesto que le han pasado los gasistas, que cuentan con matrícula, ronda los $1.000 y los $1.500 por cada estufa. “Conseguí un gasista que me puede cobrar menos que eso, pero dependerá de los arreglos que tenga que hacer y de los repuestos que tenga que comprar”, agrega Doña.

La directora calcula que desde que la DGE le confirme que el monto depositado es para la reparación de los artefactos hasta que estén en funcionamiento pasará aproximadamente una semana. Sin embargo, aclara que aún con las estufas prendidas es “insoportable” el frío en las aulas con las puertas y ventanas abiertas. "Con este frío deberíamos suspender las actividades, ni con estufa se aguanta "

El problema de la calefacción en las aulas se extiende al resto de la provincia, desde el SUTE informaron que tanto la escuela 4-216 Manuel Nolo Tejón, como la Escuela N° 4-066 Madre Teresa de Calcuta de Guaymallén (Mendoza) reportaron problemas con las estufas. También la Escuela Prof: Antonio Douglas Gurgui N4-112 (Las Heras, Mendoza) que hoy no tuvo gas.