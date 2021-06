Escuelas mendocinas piden mandar a los niños con mantas para pasar el frío

La semana comenzó con un frío casi extremo en la provincia de Mendoza y, nuevamente, se abrió el debate acerca del frío que pasan los estudiantes en las escuelas, ya que por protocolo debe haber ventanas y puertas abiertas para garantizar la ventilación cruzada. Por ese motivo, desde algunos establecimientos pidieron enviar a los niños con mantas, para pasar mejor la jornada.

Los colegios están comunicándose con los padres para pedirles no solo que envíen a sus hijos abrigados, sino también para que no olviden mandar un abrigo extra, ya que por más que se prenda la calefacción, lo cual está permitido, el hecho de tener las ventanas abiertas hace que los ambientes no logren calentarse.

"Queremos solicitarles que envíen a los estudiantes abrigados ya que debido a los protocolos vigentes, con respecto a la ventilación de las aulas, es que las puertas y ventanas se encuentran abiertas, respetando así la ventilación cruzada; aclarando que las ventanas permanecerán abiertas 15 centímetros", pidieron desde una escuela privada de Guaymallén.

Acto seguido, expresaron: "Sugerimos, aparte de enviar a los estudiantes abrigados, poder enviarlos con mantitas que les permitan, dentro de las salas, poder transitar estos días de frío de la mejor manera posible".

Por último, agregaron: "Les solicitamos su colaboración en lo anteriormente expuesto, entendemos la preocupación de cada uno de ustedes, con respecto a las bajas temperaturas pero lamentablemente debemos de respetar los protocolos vigentes para continuar cuidándonos, entre todos".