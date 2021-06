¡Truco salvador! ¿Cómo eliminar las manchas de lavandina en la tela?

La lejía, llamada popularmente lavandina, es una sustancia líquida con un fuerte poder oxidante y desinfectante, pero es muy conocida también por decolorar las telas. Para limpiar el hogar muchas personas manchan sus sillones o alfombras con este producto, pero no hay de qué preocuparse porque se pueden salvar y seguir usándose.



Siempre está en el kit de limpieza porque es el más eficiente para eliminar los gérmenes y las bacterias. Aunque se cree que las manchas de lavandina no se pueden tratar, esto no es cierto, solo hay que conocer la mezcla correcta y se puede hacer de una manera muy sencilla:

Tomar un paño limpio y blanco.

Absorber el exceso de lavandina de la mancha. Tener cuidado: no se debe frotar porque esto agrandará la mancha y la profundizará en el tapizado.

Aplicar una solución de detergente y agua

Enjuagar y limpiar el área con agua limpia y fría.

Dejar reposar paños de papel sobre la mancha para absorber tanta agua como sea posible.

Una vez que el área esté seca, pasar la aspiradora.

Cómo ocultar la mancha de lavandina

Si el paso anterior no funcionó hay una manera de revertir el efecto blanco que genera la lavandina en los tapizados. Si bien no saldrá al 100%, al menos se puede mejorar para que la prenda brinde un aspecto de estar completamente sana:

Pasar suavemente por la parte decolorada un marcador para tela de color similar a la alfombra.

Luego, pasar un paño húmedo y blanco sobre la parte que se coloreó para quitar un poco de color y que comience a parecerse más al real de la prenda o tapete.

Repetir el proceso hasta que la mancha deje de ser visible y dejar secar.

Te dejamos un video con un pequeño instructivo casero:

Tener especial cuidado cuando se limpia con lavandina, no solo porque puede manchar superficies y telas, sino porque puede ser tóxico para la salud. Si la lejía tiene una concentración de hipoclorito sódico de entre 5 y 10%, ya es irritante para la piel y si es mayor del 10% de hipoclorito sódico puede ser muy peligroso.

¿Alguna vez arruinaste una prenda con lavandina? Ahora sabes cómo recuperarla, pero hay que actuar rápido.