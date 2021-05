Falta de oxígeno para internación domiciliaria: “La situación es dramática en algunos casos”

Por el aumento de casos positivos de covid-19 muchos insumos están en falta. Entre ellos el oxígeno medicinal para pacientes que necesitan asistencia respiratoria en sus domicilios particulares.

La falta de oxígeno en los lugares privados de alquiler de equipamiento para internación domiciliaria influye en gran medida en aquellos pacientes que necesitan de asistencia en sus hogares, pero no deben internarse, o para aquellos que reciben el alta, tras haber estado internados por coronavirus, y se les pide que continúen el tratamiento en su domicilio particular.

“Alguien sabe quién tenga para alquilar o vender un tubo de oxígeno? Por favor… es urgente”; “Hola, busco máscara con tubo de oxígeno, si alguien me puede prestar o alquilar! Es urgente”; “Saben de algún lugar para alquilar un concentrador de oxígeno?”.

Esos son algunos de los desesperados mensajes que se leen en las redes sociales, algo que en las últimas semanas se ha vuelto frecuente, lamentablemente.

Es que los familiares de los enfermos de covid-19 que precisan de oxígeno medicinal viven todo una odisea al intentar conseguir con los proveedores de la provincia lo que hoy está en falta en la mayoría de los lugares que se dedican a alquilar equipamientos.

Es el caso de una mujer que está en busca de oxígeno para su prima con internación domiciliaria por coronavirus. "Ya consulté a todos los lugares que conozco y hasta ahora nada. Todos te anotan en lista de espera”.

Una situación similar atraviesa otro mendocino que intenta conseguir oxígeno para su madre y su padre, “aún con 3 médicos dentro de la familia no pudimos conseguir nada”.

“La situación es dramática en algunos casos”, expresa Leonardo Campagnani de Ética S.A, empresa de alquiler de equipamientos para internación domiciliaria, al contar a MDZ que hay listas de espera para recibir concentradores de oxígeno.

“En pandemia se ha cuadruplicado la demanda de equipos concentradores de oxígeno, en relación a octubre del año pasado (mes que registró el pico de la pandemia en Mendoza) hay un 30% más de pedidos”, destaca Campagnani.

Esta empresa trabaja con concentradores de oxígeno, equipamientos médicos que trabajan con la electricidad, toman el aire del ambiente, lo filtran y luego lo comprimen de forma continuada, ofreciendo al paciente oxígeno medicinal.

“La segunda ola fue avasallante”, cuenta Campagnani y agrega que aunque se prepararon para este año, la demanda de los equipos supera ampliamente la oferta que tienen.

“El viernes teníamos una lista de espera de 40 personas”, destaca Campagnani. Dichas listas se arman por orden cronológico no por gravedad de la enfermedad, “porque no tenemos contacto con los médicos y no sabemos cómo es el cuadro del paciente”. Foto: Freepik

¿Las obras sociales cubren este servicio?

Todas las obras sociales cubren el servicio en caso de que una persona necesite de oxígeno en internación domiciliaria. Para ello el profesional que lleva el caso debe realizar la receta o pedido médico el cual es entregado en el local donde se alquila el equipamiento.

En el caso de Ética S.A., una vez que reciben el pedido médico, cotizan en función de lo solicitado y luego se coordina la entrega.

Desde OSEP aseguran que la obra social cubre el servicio, por lo general el paciente que necesita oxígeno en internación domiciliaria antes ha pasado por el hospital y en el establecimiento los profesionales le entregan la solicitud.

PAMI por su parte, tiene dos tipos de cobertura: oxígeno domiciliario como única prestación y oxígeno domiciliario por internación domiciliaria. “Hasta la fecha y aún con un crecimiento de la demanda de un 300% los últimos días en todo el País, en Mendoza se está distribuyendo sin demoras”, asegura Martín Sevilla, director ejecutivo de PAMI Mendoza.