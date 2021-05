Mendoza rebelde: el detrás de la cuenta de Twitter que avisa dónde hay controles policiales

El aumento de casos de coronavirus, la aparición de nuevas cepas y variantes en nuestro país y una campaña de vacunación que aún no logra satisfacer las demandas hicieron que el Gobierno nacional decretara una nueva etapa de confinamiento con fuertes restricciones en la circulación. En nuestra provincia la medida fue acatada, pero no son pocos los ciudadanos que no adhieren a las actuales disposiciones.

Tal vez las expresiones más concretas de esa disconformidad ante la cuarentena actual pueden verse en las redes sociales, donde las personas manifiestan sus ideas, opiniones y deseos de una manera más directa y menos políticamente correcta. Si bien muchos comprenden que la situación sanitaria está lejos de ser la mejor, consideran que el encierro no hace más que destruir la economía y cercenar las libertades individuales.

Entre esas personas hay quienes decidieron actuar frente a la imposibilidad de circular libremente a toda hora y crearon una cuenta en Twitter que informa con una actualización sorprendente sobre los lugares donde hay controles policiales en Mendoza. La cuenta figura como @ControlesMdz, tiene como fecha de creación abril de 2021 y en menos de dos meses ya cuenta con más de 12 mil seguidores.

En realidad la cuenta que avisa sobre los lugares donde la Policía de Mendoza está realizando controles vehiculares es la expansión de un grupo de Telegram que desde hace un buen tiempo viene operando y tiene casi 3 mil miembros. De esa plataforma el grupo dio el salto a Twitter y el perfil se convirtió en el nuevo fenómeno de la comunidad tuitera mendocina que, evidentemente, está ávida por esquivar los puestos policiales.

Al mejor estilo Anonymous, una persona a cargo dialogó con MDZ. Con su voz modificada y sin aportar ningún tipo de datos personales, este administrador del perfil cada vez más popular contó sobre las motivaciones, las creencias y los objetivos que hay detrás de la polémica información que comparte en Twitter.

"La idea del grupo surgió antes de la pandemia, cuando las multas aumentaron a $100 mil en agosto de 2019. En ese momento se generaron los primeros grupos masivos sobre controles en WhatsApp. La actividad fuerte se daba los fines de semana debido a que siempre se vinculó a la juventud con el crimen. El grupo principal alcanzó su cupo y decidimos mudarnos a Telegram", dijo la robotizada voz del otro lado del teléfono que se presentó como encargado de la cuenta.

Para detallar los pormenores de la creación del perfil en Twitter confirmó que "el advenimiento de la pandemia en 2020 fue un gran impulso para el grupo. Esquivar los controles era necesario para trabajar y mantenerse libre, pero igual pudimos ver el abuso de las fuerzas policiales. Ahora nos pareció que la libertad iba a ser calificada como clandestinidad otra vez, por eso decidimos compartir esta herramienta ciudadana de control al control".

Consultado sobre si el único fin de la cuenta era evadir los controles policiales, "la voz" explicó que hay un trasfondo social e ideológico en no acatar las restricciones e informar para que las personas circulen sin ser revisadas por la fuerza. "Nadie quiere ser controlado y menos por una policía corrupta bajo las leyes alienadas de todo sentido social. El triunvirato de Buenos Aires dirigido por Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof impuso un estado de sitio que de inmediato fue acatado por el no muy brillante dictador Rodolfo Suarez", se despachó.

Otra de las aristas de las personas a cargo del grupo y de la cuenta en Twitter es condenar la imposición de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) para los vehículos. "Consideramos que la verificación obligatoria es un atentado contra las libertades individuales y al derecho de propiedad de los conductores. Además es injusta por el estado deplorable de las calles y muchas multas no se corresponden con la gravedad de las faltas".

La cuenta de Twitter que informa sobre los controles policiales también puede ser utilizada por delincuentes y esta es una realidad que "la voz" no desconoce. "Sabemos que muchos ladrones usarán esta herramienta para evitar ser capturados, pero habernos puesto como sociedad en contra de los controles policiales como si fuéramos delincuentes es responsabilidad de las autoridades y de sus políticas de seguridad, ahora transformadas en sanitarias.

En medio de la particular charla, "la voz" que administra el perfil en Twitter se despachó con dos citas que definen las bases del grupo de personas que representa. "¿Quis custodiet ipsos custodes?", dijo parafraseando al poeta romano Juvenal. La frase es traducida como ¿Quién vigilará a los vigilantes?. Más tarde trajo a colación al General San Martín con su clásica "Seamos libres que lo demás no importa nada".

Finalmente, el administrador del grupo y de la cuenta en Twitter para informar los lugares donde hay controles policiales aseguró que lo que hacen no es un delito y no temen represalias. "No estamos cometiendo ningún delito, pero si quieren proceder que lo hagan, el delito en todo caso lo estarían cometiendo ellos. Esto es solo una plataforma de publicación concentrada en base a rumores e información dispersa, no estamos hackeando su sistema de información ni operando sus cámaras de seguridad", completó.