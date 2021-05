En casa: 7 juegos de mesa ideales para el confinamiento

Se puede disfrutar de esta “cuarentena” o del nuevo "confinamiento" recuperando aquellos juegos de mesa que probablemente habían quedado en el olvido.

En un momento donde la gran mayoría de la población no tiene opción más que quedarse en casa, estos 7 juegos de mesa son ideales para el confinamiento, para no aburrirse y disfrutar de un placer ya no tan frecuente.

FUENTE: Computer hoy

Durante la cuarentena por la covid-19 es complicado conseguir que el rato se pase un poco más rápido, sobre todo los fines de semana donde hay más tiempo para estar en casa.

Es por eso que existen diferentes formas para que los días pasen más entretenidos, recuperando esa alegría que generaban los clásicos juegos de mesa.

1. El famoso y reconocido Monopoly. Es un juego de mesa ideal para el confinamiento. Está basado en el intercambio y la compraventa de bienes raíces Se puede jugar de 2 a 8 jugadores.

FUENTE: Transecto

2 El Trivial Pursuit es un juego de mesa con preguntas y respuestas. Se puede jugar de 2 a 20 jugadores. Es ideal para demostrar la capacidad en responder a preguntas de conocimiento general y también cultura popular.

3. Quizás pocos lo escucharon, pero Risk es el juego de la conquista. Es donde más territorios se llegan a conocer de todo el mundo. Pueden jugar de 2 a 6 jugadores y el objetivo es atacar y capturar territorios enemigos. Con un fin: aniquilar al oponente y convertirse en el gobernante del mundo. Para quienes están en casa este es uno de los 7 juegos de mesa que hoy les recomendamos para pasar el confinamiento.

FUENTE: TOKEN BGC

4. Sushi Go tiene una dinámica muy sencilla. Consiste en ir pasándose cartas entre los jugadores para seleccionar solo aquellas que puedan beneficiar. ¡Qué intriga! Se puede jugar entre 2 y 5 jugadores.

5. Jungle Speed es para quienes desean rápidamente deshacerse de sus cartas. Este juego es muy rápido pero sobre todo, muy entretenido. Pueden jugar entre 2 y 8 personas. Es perfecto para cuando no se quiere estar pensando demasiado. "FUENTE: Gasco Juguetes

6. Party&Co es muy similar al Trivial. A lo largo del juego se van contestando una serie de preguntas y hasta realizando determinadas pruebas. Es ideal para las fiestas –aunque ahora no se permiten – pero sí para los grandes grupos de familia numerosa.

No podría faltar una opción para divertirse junto a los más chicos. Hipopótamos tragabolas es el juego ideal para los más pequeños de la casa. Se puede jugar con el máximo de 4 jugadores y lo mejor para ellos es que tiene una mecánica muy sencilla.

Ya conoces como divertirte en casa con estos 7 juegos de mesa ideales para el confinamiento. ¿Qué otros recomiendas?