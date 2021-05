¿Qué hacer si tu perro se ahoga con algo y cómo darle auxilio?

Las personas veterinarias saben qué procesos o métodos utilizar para intentar salvar a nuestras mascotas en caso de accidente o de que sean alcanzados por alguna enfermedad. No obstante, nosotros también podemos contar con algunos tips y recomendaciones para que, llegado el caso de ser necesario, podamos practicarlas y salvarles la vida a nuestras mascotas.

En caso de asfixia

Si tu perro o gato se atoró con algún trozo de comida u objeto, estas son algunas de las prácticas que puedes ejecutar para intentar salvarlo.

En primer lugar, haremos una búsqueda dentro de su boca con nuestros dedos, de un lado al otro en busca de algún objeto. Si no encontramos el trozo de comida u objeto, lo pondremos en vertical sujetándole las patas traseras, dejándolo que tosa todo lo que sea posible.

También podemos darle algunos golpes en seco en la parte interescapular (entre los dos hombros) mientras lo sostenemos en posición vertical con sus patas traseras en alto.

Ahora, si nuestro perro ha dejado de toser y tenemos la seguridad de que tiene algo obstruyendo sus vías respiratorias y no podemos llegar con nuestros dedos, entonces es posible que tengamos que aplicar primeros auxilios.

Maniobra de Heimlich

Al igual que con las personas, este método consiste en sujetar al perro con los brazos desde su lomo, presionando con nuestras manos el centro de su estómago para hacer fuertes apretones. Una vez lo tengamos en posición, haremos presión sobre la boca de su estómago, unas cinco veces: la idea es crearle impulsos de vómito. Tras un par de presiones, vuelve a buscar en su boca por si el objeto ha salido. Intentaremos cogerlo si tenemos acceso. Si no, continúa con dos o tres presiones más y vuelve a revisar su boca.

RCP en perros. (Reanimación Cardiopulmonar)

Si no logramos desobstruir sus canales de respiración, podemos aplicar RCP de la siguiente manera:

Lo primero que debemos hacer es tumbar a nuestro perro sobre su costado derecho, y estirar de su lengua dejándola lo más al exterior posible, hacia un lado. Con esto evitaremos un posible atragantamiento. Reanimación cardiopulmonar

En perros pequeños rodearemos con nuestra boca su nariz y boca, y en perros grandes lo haremos sólo a través de su nariz. Daremos una insuflación amplia, como si estuviésemos inflando un globo. Se recomienda hacer 2 ó 3 insuflaciones y comprobar el pulso (la mano en la cara interna de su pierna la arteria femoral, lo que sería su ingle) y la respiración antes de comenzar con las compresiones torácicas.

Las compresiones deben ser entre 5 o 10, según el tamaño del perro, y deben aplicarse con una intensidad firme y rápida ras cada 5-10 compresiones torácicas volveremos a aplicar una insuflación. Debes intentar esto durante 20 minutos e ir comprobando cada uno o dos minutos su pulso y su respiración.

Convulsiones

Retira el collar a tu perro y asegúrate de alejarlo de cualquier peligro, como unas escaleras.

Mantenlo en una habitación oscura y tranquila, y evita los ruidos bruscos como timbrazos o portazos.

Toma nota de los signos exactos que presente antes, durante y después de las convulsiones.

Llama al veterinario cuanto antes.

Una nota importante sobre las convulsiones: los perros, a diferencia de los humanos, no pueden atragantarse con la lengua, así que no intentes sujetársela ni nada por el estilo: solo intenta que el perro no se lastime, mantenlo en un lugar con bajas luces y en silencio hasta que se le pase y puedas llevarlo al centro veterinario.