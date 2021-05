La particular visón de fiscales respecto del cannabis en Mar del Plata

El uso y cultivo particular de marihuana en Argentina sigue siendo abordado de distintas formas por las legislaciones y policías de las distintas provincias de Argentina. En Mar del Plata, un fiscal de drogas brindó declaraciones a un medio nacional y detalló las particularidades con las que las fiscalías y la policía de esa ciudad abordan el uso, tenencia o cultivo de cannabis.

"Nosotros no generamos investigaciones por plantas si no afecta a terceros. Si el cultivador está en una propiedad y las denuncias no se pueden constatar, la fiscalía no avanza. Cuando entra una denuncia mandamos a chequear y cuando no se ve nada desde afuera, archivamos. No invadimos la privacidad”, dijo Leandro Favaro, fiscal de drogas provincial en Mar del Plata.

Aseguró, además, que ese criterio es una extensión del fallo Arriola de la Corte, en el cual se desestimó el proceso penal contra un grupo de personas que habían sido detenidas por la Policía rosarina por posesión de una escueta cantidad de marihuana destinada, obviamente, a consumo personal.

Por otra parte, el fiscal señaló que respecto al cultivo lo único que puede impulsarlos a realizar un allanamiento o intervención es cuando la planta afecta a terceros: “La diferencia para nosotros se genera cuando la planta se ve de afuera, es decir, cuando afecta a terceros. Pero en general no se hacen investigaciones”.

Los fiscales, aseguran fuentes judiciales de Mar del Plata, aplican informalmente el parámetro de la resolución del Ministerio de Salud y de su Registro Nacional de Cannabis para todo lo referido a la cantidad de plantas que puede haber una vivienda. En este sentido, cabe señalar que son muchas las variantes respecto del proceder de fiscalías y equipos de investigación en las distintas provincias.