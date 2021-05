Horóscopo diario del lunes 17 de mayo para todos los signos

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Impacto sensible ante cuestiones que pueden aparecer respecto a papeles. Arianos, procuren no debilitarse y estar atentos a la nueva búsqueda de soluciones. Minimicen y piensen en positivo en todo sentido.







Momento: de color berenjena.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



A veces consideramos que pagamos precios altos por los errores que habremos cometido. Traten de no preocuparse por eso sino de ocuparse de las nuevas oportunidades que la vida nos da, para enmendar, pulir o mejorar.







Momento: de color lila.





GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Día para meditar sobre lo que se logró hasta el momento y poder entonces evaluar hacia dónde van. Energía que surge y los puebla de creatividad. El amor con avances interesantes, manejan de otro modo lo que sería una habitual reacción negativa.







Momento: de color café con leche.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Lejos un lunes apacible en el que los ojos internos pueden ver la mejor parte de las cosas que se viven. Se aproximan a mejores y más convenientes soluciones en el plano de las finanzas. Sientan cancerianos que pueden lograr lo que desean.







Momento: de color blanco luna.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos hay situaciones que a veces no podemos afrontar y que nos lleva a tener pensamientos negativos, si bien hoy sería un día así, la posibilidad de no desesperar está en sus manos. Verán hacia la noche que llega la paz.







Momento: de color anaranjado.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Impaciencia que llega dada la falta de respuestas respecto a reclamos o trámites truncos. Habrá que armarse de paciencia y reconocer que hay cosas que se nos escapan de las manos y es bueno pensar que otras manos otorgarán la solución.







Momento: de color turquesa.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Día de decisiones que les dará un mejor panorama respecto a problemas financieros a los que les encontrarán otras salidas. Momento bueno en el plano afectivo, disfruten de lo que tienen.







Momento: de color manteca.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Lunes muy lunático para los escorpiones que siempre están rebosantes de energía. Hoy un día intuitivo y con mucha carga de sensibilidad e intuición. Calor en familia.







Momento: de color añil.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Sagitarianos las cuestiones amorosas con resabios algo molestos del pasado podrían afectar el día armonioso que podrían tener. Las claves para poder crecer en el plano de las actividades deberían empezar a tenerlas preparadas. Empuje.







Momento: de color bígaro.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



No sientan que están colapsados. Ustedes son expertos en poder separar las cosas y en racionalizar cada vivencia de la vida que hoy sería muy útil aplicar. Presten atención a noticias que llegarían respecto a papeles. Novedad.







Momento: de color lacre.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Sellen las palabras al momento de declarar lo que sienten a sus parejas. Por eso es un día en el que podrían complicarse las cosas si no funcionan desde la verdad. Ritmo en las mentes respecto a la creatividad y las aspiraciones.











Momento: de color fucsia.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



No terminan de quedar claras las respuestas que reciben de sus allegados en el plano de las actividades. Posibilidad de revisión y reconocimiento por parte de personas del trabajo. Amor con inspiración y ansias de tener momentos alegres.







Momento: de color amaranto.