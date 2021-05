Horóscopo diario del domingo 16 de mayo para todos los signos

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos eviten las broncas espontáneas por motivos sin importancia y aún teniéndola no hace falta la explosión emocional que no sólo perturba a todos sino que también al organismo. Día para estar tranquilo.







Momento: de color lila.







TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Llamados de amistades que los alegrarán mucho. Las relaciones humanas son importantes por eso hay que saber mantenerlas y celebrarlas. Domingo satisfactorio con tienen tiempo para organizarla semana.







Momento: de color mirra.







GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Las verdaderas sensaciones emocionales en este domingo llegan de la mano de las parejas. Compenetración y armonía dándoles paz y ayuda interna. Hay tiempo para resolver asuntos pendientes, diálogos profundos.







Momento: de color magenta.







CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos en un domingo movilizado internamente. Apunten a no olvidar los logros respecto al manejo de las emociones. Miren hacia adelante y suelten las molestias que el pasado aún pone en sus espaldas.







Momento: de color rosado.







LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Leoninos día con mucha iluminación intelectual, ven con mayor claridad asuntos que refieren a las actividades. Llamados que los conmueven de amigos o compañeros de trabajo. El amor con acercamiento más suelto y ánimos auténticos.







Momento: de color carmesí.







VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Virgo en un momento algo abrumado, se les disparan pensamientos algo derrotistas que deberían tratar de dejar a un lado. Aprovechen esta jornada para revisar el manejo tan mental sobre el obrar y el decir. Relajen, se puede.







Momento: de color turquesa.







LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Librianos dejen de lado las obsesiones con esas personas que en la realidad demuestran no tener el mismo interés esperado. Por lo menos soltar y pensar en otras cosas y que la vida traiga lo mejor para cada uno.







Momento: de color rosa intenso.







ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Día para aprovechar la comodidad que otorgan especialmente los domingos. Con mentes claras y despejadas analizan los escorpianos los pasos a seguir en el plano afectivo. Las distancias en las parejas son válidas achicarlas cuando hay amor.







Momento: de color menta.







SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Voltaje en las sensaciones que les provoca el momento que se vive. Procuren bajar la ansiedad pensando en mejores y más bellas cosas. La vida siempre otorga y siempre espera por nosotros. Dominen sus mentes.







Momento: de color verde.







CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Ser realista no implica tener que ser alarmista. Acompañen a los suyos con apoyo y con menos quejas o exigencias. Sensación y emoción conjugadas al intelecto con efecto en las decisiones a tomar en el campo económico. Soluciones.







Momento: de color café.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Cercanía más profunda en las parejas. Proyectan de nuevo lo que creían perdido. El amor cuando está es difícil derrotarlo. Busquen aproximarse a solucionar los baches económicos más que sentirse derrotados. Hay salida. Tranquilos.







Momento: de color maíz.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Piscianos con herramientas suficientes en este día para planificar las cosas que tienen en mente. Sentirán que el refuerzo espiritual que necesitan viene de la palabra que sus amigos les otorguen. Ábranse y pidan.







Momento: de color violáceo.