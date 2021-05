Así podrías saber si tu celular tiene un virus y cómo eliminarlo

Desde que comenzó la pandemia, los celulares se convirtieron en una herramienta fundamental para todos, principalmente por el trabajo remoto, el colegio o para comunicarse con los seres queridos en medio de las políticas del distanciamiento social. Pero se debe tener cuidado con los virus que pueden ingresar al celular y arruinar el dispositivo.

Aunque la mayoría de la gente no sepa, hay muchas maneras de detectar si un celular está infectado por un virus. Generalmente suelen operar de manera silenciosa lo que genera que muchas veces el celular deje de ser funcional, pero hay algunos detalles que pueden indicar que haya una infección:

La batería no rinde

Si el celular es relativamente nuevo y la batería se agota rápido, es muy probable que el celular tenga un virus. Otro dato revelador puede ser que el aparato se sobrecalienta.

Publicidad constante

Una señal muy obvia de que el celular tiene un virus es cuando aparecen constantemente publicidades en el navegador. Cuando se abre el Safari, Google Chrome o cualquier buscador de internet y aparecen diversos anuncios y páginas sin relación con los temas de tu interés es muy probable que esté infectado.

Consumo de datos

Cuando no se tiene WiFi, el celular consume datos, por lo cual se recomienda que cuando no se use se apaguen así no se gasta de más. En el caso de observar que el consumo de datos sea irregular, es decir se incremente, se debe poner especial atención.

Redirección durante la navegación

Si mientras se está usando el celular y de pronto éste se redirige a otras páginas que no han sido seleccionadas, y también aparecen mensajes con indicaciones que no fueron solicitadas, posiblemente el dispositivo tenga un virus.

¿Cómo eliminar un virus?

Lo primero que se debe hacer es descargarte un antivirus para evitar estos ciberataques. Luego, en el caso de no haberlo hecho o ya haber detectado el virus, eliminar las aplicaciones que se hayan descargado y que posiblemente sean las infectadas.

En el caso que el problema persista al desinstalar la app, es muy probable que el virus ya haya dañado el dispositivo. Hay que acercarse a un técnico, explicarle la situación y que lo pueda solucionar. Un dato fundamental es, antes de llevarlo a arreglar, no descargar fotos ni nada a la computadora porque sino también se afectará este dispositivo.