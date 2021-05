Desde hoy habrá carne a bajo precio: dónde encontrarla en Mendoza

El acuerdo que permitirá ofrecer once cortes de carne vacuna a precios más bajos que el promedio del mercado, comenzará a regir a partir de hoy en 3.000 bocas de expendio de todo el país.



Los once cortes de mayor demanda estarán disponibles desde hoy hasta el 31 de diciembre próximo en las grandes cadenas de supermercados de todo el país como Coto, Jumbo, Vea, Disco, Carrefour, Walmart, Día%, La Anónima, Libertad y carnicerías Friar.



Por el sector privado participan en el acuerdo el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (Cadif), la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), la Unión de la Industria Cárnica Argentina (Unica) y las cadenas agrupadas en la Asociación de Supermercados Unidos (ASU).



A los cortes de carne que ya se venían ofreciendo se agregó para esta etapa la paleta. De esta manera, si se tienen en cuenta los dos cortes de Precios Cuidados, desde el miércoles habrá once cortes a precios accesibles.





Los precios vigentes serán para la paleta $485 el kilo, la carne picada a $265, espinazo a $110, vacío a $499, matambre a $549, falda a $229 y tapa de asado a $429.



Por su parte, el asado de tira se venderá con una baja del 10% a $359 y un 39% más bajo que en diciembre, antes del acuerdo. La cuadrada o bola de lomo, el roast beef y la carnaza alcanzarán los precios de $515, $409 y $379, respectivamente, que representan un aumento promedio menor al 5%.



También se decidió ampliar los días de oferta ya que ahora pasarán a estar disponibles de lunes a viernes, con lo que se extenderá de 9 a 20 días del mes, ya que por temas sanitarios no se incluyeron los fines de semana.



El Mercado Central tendrá un acuerdo específico, ya que ahí se venderá todos los días con una oferta específica de martes a sábado.





A la vez se amplía la cobertura al agregarse un sistema itinerante de comercialización de carne en municipios a través de camiones refrigerados con venta directa al público de más de 5.000 kilos por unidad de transporte.



Se acuerda un volumen inicial para mayo de más de 8 millones de kilos, un 33% más de los 6 millones disponibles hasta hoy, pero incluso se podrá aumentar según el nivel de demanda.