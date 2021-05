Advierten la presencia de la variante andina: a quiénes contagia más

El médico Luis Cámera, integrante del comité de expertos que asesora al Gobierno nacional en el marco de la pandemia, advirtió hoy por la presencia de la variante andina del coronavirus, "una nueva a la que no se le da mucha trascendencia". "Se parece mucho a la de Manaos desde el punto de vista técnico", dijo, aunque aclaró que "hay que seguir haciendo más estudios".



A la variante de Manaos y Reino Unido se sumó "una nueva a la que no se le da mucha trascendencia, que es la famosa andina, que los peruanos dicen que es de ellos", indicó Cámera en diálogo con Radio Del Plata.



Estas nuevas variantes pueden causar reinfecciones, "contagian más a jóvenes y a chicos" y a personas vacunadas, expresó Cámera, quien opinó que "no se le da mucha trascendencia".





En el último informe de Proyecto PAIS sobre vigilancia de variantes de SARS-CoV-2 se informó que la variante de Río de Janeiro "estaría siendo desplazado en la CABA y el GBA por variantes de preocupación y otros linajes de reciente emergencia, como el C.37 (variante andina)".



El informe también destacó "un aumento en la frecuencia de detección" de las variantes del Reino Unido, Manaos y de la mutación S_L452Q en el AMBA "en casos sin nexo epidemiológico con turismo al exterior durante las últimas semanas epidemiológicas".



En relación al número de contagios diarios de coronavirus, Cámera reconoció que se "amesetó", aunque indicó que esto "complica el panorama a largo plazo porque una vez que desciende la velocidad y se queda en una meseta" exige la respuesta del sistema de salud.





También comparó la situación actual con la del año pasado y detalló: "Al haber hecho una cuarentena muy fuerte de entrada, la fuimos aplastando. Entonces tardó mucho en desarrollarse. En esta nos agarró con bastante relajamiento de la población, entonces apareció de golpe a mucha velocidad". En este sentido, expresó: "Ahora estamos con las principales armas que tiene el virus. Nos sacó los principales delanteros, tenemos tres variantes en este momento".



Por último, apeló a la responsabilidad ciudadana: "El 70% de la pelea contra el virus lo tiene el ciudadano común. Sino tenemos que tener medidas restrictivas, que sería una cuarentena fase uno restrictísima y que nadie asome ni siquiera la nariz".