¿Qué tan cierto es que Mark Zuckerberg está usando Signal?

Mark Zuckerberg compró WhatsApp en 2014 y siendo el dueño de la aplicación tendría sentido que la utilice para comunicarse con su círculo más cercano. Pero un reciente descubrimiento podría confirmar que ni siquiera él confía en las medidas de seguridad de la app de mensajería instantánea que creo.



Los rumores surgieron cuando el analista en seguridad informática Dave Walker comenzó a buscar el número de teléfono de Zuckerberg. Una vez que lo consiguió lo agregó a la lista de contactos de su smartphone donde tiene descargada la app Signal y comprobó que está registrado.

Lo curioso es que Signal es hoy la mayor competencia de WhatsApp y tuvo un crecimiento exponencial en las primeras semanas del año al superar las 50 millones de descargas (40 de ellas en sólo tres días). Fue tal la ansiedad de los usuarios que la aplicación colapsó y no pudieron enviarse códigos de verificación para las nuevas cuentas.



Esto surgió luego que el sueño de Tesla reveló que usaba Signal porque considera que es la más segura de todas las aplicaciones de mensajería instantánea. "Usen Signal" publicó en un tuit el 7 de enero pasado y la repercusión fue indudable: al instante más de 100.000 personas la descargaron en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google.



¿Por qué los usuarios prefieren Signal?

La polémica por la seguridad de WhatsApp se puso en la mira cuando la empresa quiso cambiar sus términos y condiciones para compartir más datos con Facebook. Esto recordó lo fácil que es hackear los mensajes que se envían y reciben, aunque la app haya incorporado el cifrado de extremo a extremo.



Este cifrado lo que hace es convertir el mensaje que se envía en un código que solo se convierte en texto plano una vez que llega al destinatario. "Esto asegura que solo tú y el receptor pueda leer lo que se envía, y que nadie más, ni siquiera WhatsApp, lo pueda hacer. Tus mensajes se aseguran con candados y solo tú y el receptor cuentan con los códigos especiales para abrir y leer los mensajes", indican.



Pero hay muchos que aún no confían en esta seguridad y al parecer su propio CEO tampoco. Incluso, desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidieron a sus funcionaron que no usen WhatsApp por miedo a que se interfiera información confidencial, según La Vanguardia.



"Continuamos rompiendo récords de tráfico y agregando capacidad a medida que más y más personas aceptan cuánto les disgustan los nuevos términos de Facebook", señalaron desde Signal en unos tuits que publicaron en enero pasado.



Y agregaron: "Ni nosotros podemos leer tus mensajes o escuchar tus llamadas, ni nadie más. La privacidad no es un modo opcional, es como funciona Signal. En todos tus mensajes, todas tus llamadas, para siempre".

¿Qué se traerán entre manos los dos imperios más fuertes de la tecnología y las redes sociales esta vez?