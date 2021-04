Los cuatro destinos a los que Aerolíneas Argentinas suspenderá sus vuelos

La segunda ola en nuestro país ya es un hecho y por parte del Gobierno comienzan a poner "mano dura" con respecto a las restricciones. Además de las medidas adoptadas hoy por el Presidente de la Nación, la empresa Aerolíneas Argentinas decidió suspender sus vuelos a 4 destinos de nuestro continente.

Los puntos que se verán afectados son Punta Cana, Cancún, Río de Janeiro y Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, la suspensión de los vuelos no será igual para los cuatro destinos turísticos. Los ubicados en la zona del Caribe, no recibirán vuelos de esta compañía desde el 16 de mayo hasta el 31 de agosto inclusive. Mientras que el destino boliviano y el brasileño, no lo harán durante los meses de mayo y junio.

Los pasajeros que ya hayan iniciado su viaje a los destinos de la ciudad mexicana y la dominicana, tendrán como límite de tiempo para retornar al país hasta el 15 de mayo. Por su parte, los provenientes de Brasil podrán regresar por la vía de San Pablo, donde se mantendrá la conexión. En tanto, los usuarios hacia y desde Bolivia, serán reubicados en vuelos operados por el país limítrofe.

Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas, expresó que la causa de esta medida son "las restricciones por la pandemia y la situación sanitaria de nuestro país".

Debido a las restricciones causadas por la pandemia y la situación sanitaria en nuestro país y en algunos destinos internacionales, hemos decidido adecuar la programación de vuelos al exterior de @Aerolineas_AR a la difícil situación que estamos atravesando. — Pablo Ceriani (@ceriani_pablo) April 30, 2021

Los pasajeros que se vean afectados por esta decisión, recibirán un correo electrónico con las diferentes alternativas para modificar su vuelo.

¿Qué pasa si compraste tus pasajes para estas fechas?

Según la medida optada por la aerolínea, los usuarios que hayan comprado sus pasajes para estas fechas podrán modificar su vuelo sin cargo hasta el 15 de diciembre de 2021. En tanto los que hayan adquirido sus boletos a través de agencia de viajes u otros canales deberán gestionar con ellos la modificación.