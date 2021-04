¡Cuidado! Circula una nueva estafa en WhatsApp a través de un sticker

Una nueva amenaza pone en alerta a todos los usuarios de WhatsApp. Se trata de un sticker que podría hackear el celular y cuyas consecuencias van desde el robo de datos personales hasta el manejo externo del dispositivo, incluidas las estafas. La buena noticia es que la compañía ya tomó cartas en el asunto, y a continuación te contamos todo lo que hay que saber al respecto.

Fuente: pixabay (a través de eluniversal.com.mx)

Alerta en WhatsApp: todo sobre el sticker que podría hackear tu dispositivo

En los últimos tiempos, WhatsApp experimentó la llegada de un fenómeno que fue bienvenido y es usado por la mayor parte de sus usuarios: el de los stickers.



Todo parece indicar que los hackers vieron en esto una oportunidad para vulnerar y poder tomar control en una de las mayores aplicaciones de mensajería instantánea del mundo.



La amenaza en cuestión fue descubierta por CERT-in, una agencia de seguridad cibernética que tiene su sede en la India. En concreto, el problema en cuestión se encuentra dentro de un sticker que contiene un virus y es activado ni bien se descarga.



El mismo afecta a versiones de WhatsApp y WhatsApp Business, específicamente a las anteriores a:

2.21.4.18 en Android.

2.21.32 en iOS.

En cuanto a la forma de transmisión, se informó que el sticker animado se envía durante el transcurso de una videollamada y que es ejecutado ni bien se pulsa para observarlo.



Lo que hace es instalar una aplicación oculta en el dispositivo que permite que los hackers tomen control del mismo y puedan acceder a datos personales.

Hackeo en WhatsApp: ¿qué hay que hacer para mantener segura la aplicación?

Tal como comunicaron desde la misma compañía, el problema o la vulnerabilidad que hacía posible este tipo de ataques informáticos ya fue resuelto. Eso sí, esto no significa que los usuarios no tengan que hacer nada.



Sin embargo, para que WhatsApp se mantenga de forma segura no se requiere de mucho esfuerzo. Lo único que se necesita es tener actualizada la aplicación.



Desde Facebook, compañía que es dueña de este servicio de mensajería instantánea, informaron lo siguiente:



"Trabajamos regularmente con investigadores de seguridad para mejorar las numerosas formas en que WhatsApp protege los mensajes de las personas. Como es típico de los productos de software, hemos solucionado dos errores que existían en el software obsoleto, y no tenemos ninguna razón para creer que alguna vez se abusó de ellos".



En resumen, quienes no tengan actualizada la aplicación van a seguir siendo vulnerables ante esta amenaza, por más que la misma haya sido resuelta por el equipo de seguridad de la compañía.



“WhatsApp permanece seguro y protegido, y el cifrado de extremo a extremo sigue funcionando”, informaron sus responsables.