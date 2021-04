Para los especialistas es mejor usar energía renovable que nuclear

Hoy se cumplirán 35 años del desastre de Chernobyl y la docente de la Universidad de San Andrés (UdeSA), Carolina Zaccato, aseguró que el Gobierno de Gorbachov "buscó primero ocultar y luego minimizar la magnitud del desastre de Chernobyl, demorando así los trabajos de respuesta y las tan necesarias evaluaciones del impacto ambiental".

Además, agregó que "aunque no se ha detenido la construcción de plantas nucleares, se han aprendido valiosas lecciones en materia de seguridad y prevención, y se han sofisticado los mecanismos de detección, control y respuesta frente a potenciales accidentes".

"Las consecuencias de más largo plazo y en materia nuclear luego de Chernobyl son que se han mejorado sustantivamente los controles de seguridad en las plantas nucleares", comentó.

Por último, agregó que "hoy existen sistemas de seguridad que son tres veces más eficaces que los que había en aquellos años, los cuales vuelven casi nulas las probabilidades de errores humanos, como el que se cree que ocurrió en Chernobyl".

Por otro lado, la directora de la ONG Bios Argentina, Silvana Buján, aseguró que "no es conveniente construir centrales nucleares".

"El empuje de la energía nuclear debe virar hacia las energías renovables; se tiene que apoyar el hidrógeno, la mareomotriz, la solar, la eólica, porque es un disparate lo que cuesta construir una central nuclear", comentó Buján, autora del libro "Energía nuclear".

"El gasto por Chernobyl todavía hoy en día sigue produciéndose, porque los distintos sarcófagos del reactor que se fueron construyendo requirieron de endeudamiento y ayuda internacional. Fue un gasto descomunal", señaló.



Por eso, Buján consideró que "no es conveniente construir centrales nucleares" y que "el camino razonable al futuro es la desnuclearización".

El gasto de Chernobyl es "similar al que está ocurriendo con la central de Fukushima en Japón, tras una década desde que ocurrió el accidente" que ocurrió el 11 de marzo de 2011.

"Las grandes catástrofes sucedieron por errores humanos o por cuestiones ambientales, en un mundo cuyo cambio climático se manifiesta día a día de manera más violenta", explicó Bujan.

Luego de Chernobyl "cayó en picada la construcción de nuevos reactores" y "tuvieron que pasar muchos años para que tímidamente algunos países empezaran a apostar por dicha actividad", comentó.

"La energía nuclear no es sustentable ni renovable, pues el combustible que se utiliza es un mineral que está en el suelo y, al igual que los otros minerales, se agota con el tiempo", aseguró.

Además, agregó que "tampoco se toma en cuenta el costo a futuro del basurero nuclear, que es necesario y que no tenemos, para poner los residuos nucleares de alta actividad", y comentó que a esos residuos "hay que custodiarlos luego durante 20.000 años" y que "la problemática nuclear va más allá del riesgo de un accidente".

"No puede haber armas nucleares si no hay reactores nucleares haciendo energía; no podemos tener un material inventado por el hombre, como es el plutonio, que necesita estar custodiado y resguardado durante miles de años, porque estamos dejando a las generaciones futuras un riesgo gigantesco que no podemos ocultar bajo la alfombra", consideró.