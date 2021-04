Horóscopo diario del domingo 25 de abril: los que podrán encontrar paz

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Inesperada sensación al descubrir algo de su pasado. Revelación. Algo positivo los incentiva para tomar decisiones nuevas. Sepan escucharse. Valorar los cambios que vamos haciendo en la vida nos genera evolución.



Momento de color: amatista.





TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Soluciones nuevas para problemas viejos. Ausencia que los hace pensar, rememorar y descubrir que los pensamientos hacia esa persona han cambiado. Saber que a veces tenemos que vivir cosas que no nos gustan.



Momento de color: coral.





GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Un espacio para el pensamiento, momentos increíbles y bellos junto a las personas que les interesa. No alejen de sus pensamientos la posibilidad de rehacer su vida pronto. Aceptar que se puede ser feliz junto a alguien.



Momento de color: manzana roja.





CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Las cosas vuelven a tomar su forma y sentido en el plano sentimental. No dejen de permitirse sentirse bien, piensen de una vez por todas en ustedes mismos. Saber que si no nos amamos no podemos con el resto.



Momento de color: ámbar.





LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Las cosas que tienen que ver con sus miedos deberían aprender a distinguirlas de las reales. No todo es como lo vemos, no todo es como lo recibimos, aprender a tomarse el tiempo para pensar es vital. Conocerse, saber de uno mismo, quererse, querer.



Momento de color: celeste.





VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Una especial noticia los llena de alegría. Llamados o propuestas que llegarían con algo importante en el plano financiero. No pierdan la confianza en sus parejas. Buscar el diálogo y la compenetración.



Momento de color: praliné.





LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



No se comprometan a seguir manteniendo situaciones que para ustedes son complicadas. Lo importante en el momento de las decisiones es estar seguros sin dejar de aceptar que las cosas pueden modificarse. Revean.



Momento de color: cereza.





ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



Los momentos son interesantes en el plano afectivo, tienen una jornada apacible y muy satisfecha. Sienten autoconfianza y confianza en el otro. Revelación. Claridad y verdad para manejarse en la vida. Agradecimiento.



Momento de color: rosa.





SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Día para distraerse y hacer cosas que les guste en sus casas. Sentirán plenitud luego de una esperanzada conversación que los motivará a tomar decisiones considerando las salidas y buscar soluciones posibles. Paz.



Momento de color: verde puro.





CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



En el plano afectivo las cosas mejoran, tengan la buena predisposición de escuchar. Un comienzo importante, un nuevo enfoque que les abriría puertas. Día para saber buscar las mejores opciones internamente.



Momento de color: amarillo.







ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Recompensa en el plano afectivo, recuperan la confianza en sus parejas, se afianzan. Buscar la paz, generar la paz, creer que en paz todo es mejor. Día para meditar sobre cosas que quisieran lograr en las actividades.



Momento de color: frambuesa.







PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Sensación intuitiva que los hace confirmar cosas que tienen en mente con respecto a personas del entorno familiar. Procuren comprender. Oír la voz interna y la voz de quienes amamos siempre es vital. Alegrías compartidas.



Momento de color: plateado.