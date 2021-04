San Luis restringe la circulación como Nación pero mantiene las clases

El Comité de Crisis de San Luis informó hoy que en la provincia y se mantendrá la presencialidad en las aulas, pero se prohibieron las celebraciones religiosas, los encuentros deportivos y la circulación estará permitida sólo entre las 6 y las 20 como parte de las medidas tendientes a contener la propagación de los contagios de coronavirus.



Las restricciones regirán desde las 0 horas de este sábado y se prolongarán hasta el 30 de abril inclusive, según se informó esta noche a través de un comunicado difundido por el Ejecutivo provincial.



La circulación estará permitida de 6 a 20 y los negocios de comercios y servicios podrán recibir público entre las 6 y las 19, siempre y cuando no se exceda el 30 por ciento de la capacidad de los locales.



Los espacios públicos de recreación se cierran, lo mismo que los museos y casas culturales y se suspenden todos los encuentros deportivos, pero no se informó sobre restricciones para el ingreso a la provincia.



También fueron suspendidas las festividades populares de Villa de la Quebrada y Renca, que son los mayores encuentros religiosos de la provincia, cuyos festejos son el 3 de mayo.



La totalidad de los agentes de la administración pública provincial y de los planes sociales realizarán trabajo remoto desde sus hogares.



Entre los fundamentos esgrimidos por la titular del Comité de Crisis, María José Zanglá, se encuentra la cantidad de casos diarios de contagiados que se registran en la provincia y que superan los 500.



"La curva es ascendente y no queremos que colapse el sistema sanitario", enfatizó la funcionaria.