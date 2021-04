Este problema de WhatsApp pronto quedará solucionado y te lo anticipamos

Una de las grandes quejas de los usuarios de WhatsApp es que las conversaciones no se guardan en la nube por lo cual no se puede traspasar las copias de seguridad oficialmente de Android a iOS y viceversa. Ahora, la empresa tiene un plan para solucionar este problema y la noticia fue celebrada.

Quienes tienen un teléfono móvil con sistema Android y se quieren pasar a iPhone deben saber que perderán todo el historial de las conversaciones en esta transición y los datos de las personas (como la foto y el nombre). Además, la aplicación de mensajería indica en sus términos y condiciones que mover el historial de conversaciones va a en contra de la política de uso.

Fuente: ElvaTecnología

Pero ahora esto podría cambiar, ya que desde WhatsApp buscan facilitar la experiencia del usuario. La app de Facebook Inc., permitirá a partir de las próximas semanas la transferencia de la copia de seguridad desde un móvil Android hasta un iPhone (y viceversa) para que el cambio de marca del smartphone no sea tan difícil, explicó WaBetaInfo. Cabe destacar que no solo las conversaciones podrán traspasarse sino también los archivos y las fotos.

Más cambios en WhatsApp

WhatsApp Web:

Esta modificación se suma a la posibilidad de empezar a usar WhatsApp Web de manera independiente al celular, es decir, no va a haber necesidad de tener el móvil cerca para que funcione. Esta nueva versión además trae características diferentes como descargar las conversaciones recientes para tener una copia idéntica en ambos dispositivos.

Hasta en cuatro dispositivos:

Hasta el año pasado, la compañía permitía que se descargara la cuenta en un solo celular y solo se podía usar en otros dispositivos como tablets o computadoras. Ahora, la aplicación WhatsApp se puede utilizar hasta en cuatro celulares al mismo tiempo, una buena noticia para las personas que trabajan con su smartphone. Un dato importante es que los cuatro celulares no tienen el mismo nivel de privacidad: uno será el principal y los otros temporales.