12 meses con barbijos y parece que aún no sabemos cómo usarlo

En Mendoza el uso de cubrebocas es obligatorio desde el 15 de abril de 2020. Sin embargo, parece que aún no aprendemos cómo usarlo. Según los especialistas, los tapabocas para que eviten la propagación del coronavirus deben cubrir nariz, boca y mentón.

Basta con recorrer solo unas pocas cuadras del centro mendocino para encontrarse con personas que circulan con su barbijo en la mano, con cubrebocas que sólo cubren la boca y mentón, ciudadanos que ingresan a locales y que para hablar con el vendedor se bajan el barbijo, con paradas de micro con personas que no respetan el distanciamiento social de 1,5 metros y que no están usando su barbijo. Cientos de situaciones que se multiplican en toda la provincia y que reflejan la falta de interés y la actitud "relajada" de muchos, aún con la llegada de la segunda ola.

“El uso de cubrebocas es imprescindible porque al ser patología de vías aéreas superiores se contagia por ahí”, explica Hugo Pizzi médico infectólogo y profundiza: “La importancia del barbijo impacto en las patologías pulmonares, las planillas de salud pública muestran notoria disminución de bronquitis, neumonías y bronquiolitis”.

Sergio Saracco, médico toxicólogo y miembro del Comité Científico de la Asociación Toxicológica Argentina, por su parte sostiene: "Es indispensable el uso del barbijo atento a que el sars-cov-2 es un virus aéreo, que está presente en las secreciones respiratorias gruesas y finas que son partículas que salen del tracto respiratorio cuando la persona habla o respira ".

Pizzi destaca que en lugares cerrados como oficinas, escuelas y centros comerciales es necesario mantener el barbijo puesto en todo momento. No así en el núcleo familiar que comparta el mismo hogar.

Pero, ¿qué sucede en la vía pública y al aire libre?

“El barbijo lo debo llevar siempre que salga de casa. Mientras me encuentre frente a una persona tengo que tener un barbijo puesto sea un lugar abierto o cerrado”, advierte Saracco.

La médica infectóloga Alejandra Anzorena recuerda que "El uso de tapabocas en la vía pública, sobre todo en zonas donde circulan muchas personas, es otra medida más de prevención junto con la distancia social y el lavado de manos".

“Es una cuestión solidaria, me tengo que poner el barbijo para proteger a todos los que me rodean. Esto es fundamental entenderlo así, aquel que no lo está haciendo poco le interesa el prójimo -enfatiza Saracco y agrega- Yo uso barbijo para proteger al otro de mis secreciones y el otro usa para protegerme a mi de sus secreciones”.

El especialista argumenta que según las estadísticas, si la persona está con otra en un espacio cerrado sin barbijo más de 15 minutos a menos de 2 metros se lo considera contacto estrecho; hora bien, si a eso se le interpone un barbijo el riesgo disminuye y si a eso se le suma un espacio abierto o bien ventilado el riesgo es prácticamente nulo.

¿Cómo es el uso correcto del barbijo?

Saracco detalla cómo debe ser utilizado y qué formato debe tener, “la vía propicia para que ingrese el virus es la mucosa nasal, por eso debemos usar un barbijo que esté bien ajustado, que cubra los laterales de la cara, y que vaya desde la nariz hasta el mentón para evitar que las secreciones salgan”.

El mal uso de del barbijo lleva a que el virus se propague de manera más rápida. El aumento de casos positivos de covid-19 lleva al colapso del sistema de salud. "El uso de barbijo disminuye la probabilidad de contagio, si yo no me contagio estoy ayudando a toda la población porque disminuyo la transmisibilidad y el hecho de que se produzca un aumento de casos que lleva al estrés del sistema sanitario que termina implicando en cualquier persona que requiera asistencia médica", concluye el doctor Sergio Saracco.

Desde hace 12 meses en todos los medios de comunicación los especialistas explican, como así también las campañas del gobierno nacional y de los provinciales, por qué es tan importante el uso correcto del barbijo o cubrebocas, esta información ha sido accesible a gran parte de la sociedad; ahora es responsabilidad de cada uno de actuar de manera responsable. La norma es clara y simple, usá el barbijo.