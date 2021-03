Anuncian nueva vacuna rusa contra la covid en circulación

Rusia anuncio que pone en circulación su tercera vacuna en contra del coronavirus. La vacuna CoviVac fue desarrollada por el Centro Científico Federal de Investigaciones y Desarrollo de Fármacos Inmunobiológicos M.P. Chumakov, consiste en dos dosis que se aplican con un intervalo de dos semanas. Esta vacuna se basa en el virus inactivo lo que significa que no puede provocar la enfermedad.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, había confirmado el lunes pasado que el país había producido los primeros lotes de esta vacuna. Pero fue este jueves que el Ministro de Ciencia y Educación Superior, Valeri Falkov, anuncio que en los próximos días estará disponible en algunas regiones de Rusia.

“En el primer semestre, el Centro planea producir 775.000 dosis. La ampliación de su base tecnológica, prevista para abril, permitirá fabricar al menos 10 millones de dosis de esta vacuna hacia finales del año en curso”, comento Denís Mánturov, el ministro de Industria y Comercio de Rusia.

Aidar Ishmujamétov, director general del Centro y miembro corresponsal de la Academia de Ciencias Rusa, explicó que el desarrollo de esta vacuna se prolongó por casi un año porque ninguna empresa occidental conocida pudo preparar una vacuna usando esta tecnología en menor tiempo.

Ishmujamétov comentó: "Es un fármaco que, definitivamente no tiene efectos secundarios". El único efecto no deseado confirmado seria el del dolor en el lugar de la inyección. Esta vacuna no tiene contraindicaciones aunque el investigador no descarta que haya grupos que necesiten dosis adicionales.

Hasta el momento Rusia registro tres vacunas compuestas por dos dosis: