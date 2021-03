Una review de “El internado: Las Cumbres” que te dice si merece o no la pena mirarla

Luego del suceso que significó el lanzamiento de El internado: Las Cumbres en Amazon Prime Video, decidimos mirarla para ver si vale la pena darle una oportunidad. ¿Primera conclusión? Sí, lo vale. A continuación, compartimos los detalles sin hacer mención de ningún tipo de spoiler.

La nueva serie de esta plataforma de streaming es todo un éxito. Tal es así que sus responsables ya han confirmado la realización de una segunda temporada y hasta dejaron entrever que se pueden esperar más.



El internado: Las cumbres, todo lo que hay que saber sobre la serie del momento

“Tras un intento fallido de fuga, Manuel desaparece en el bosque a manos de un misterioso hombre con máscara de cuervo. A pesar de la estricta disciplina, Paul, Amaia y sus otros amigos no dejan de buscarlo. Sus aventuras los llevan a descubrir que la antigua secta que habitaba el bosque, el Nido de Cuervos, sigue cometiendo crímenes, y que Las Cumbres es algo más que un colegio”.

Ésta es la sinopsis oficial que da Amazon Prime Video y, a decir verdad, no podría ser más precisa. Sin embargo, esto no quiere decir que sea completa. Faltan datos, falta información, hay mucho misterio. Todas afirmaciones que también se pueden hacer en torno a la historia en sí.

En principio, Manuel no desaparece en el bosque porque sí. Se intenta fugar del internado. Los motivos que lo llevan a esto son, a la vez, una de las claves que hacen que esta serie sea digna de mirar: esta particular escuela esconde cosas terribles y sus alumnos lo sospechan.

“Que os quede bien claro que si estáis aquí dentro es porque nadie los quiere ahí fuera”. Así son tratados los alumnos del internado, una especie de reformatorio integrado por aquellos chicos que son rechazados por las escuelas tradicionales y que tampoco cuentan con mucho espacio en sus hogares.

En este internado conviven, entonces, la rebeldía y el fuerte carácter de los alumnos con una estricta disciplina basada en métodos pocos convencionales y sumamente reprochables.



Pero claro, están en pleno bosque, aislados de la sociedad, y el poco contacto que tienen con el entorno les ofrece a los jóvenes un panorama sombrío y desolador, repleto de elementos siniestros y terroríficos.

¿Por qué hay que ver El internado: Las Cumbres?

En primer lugar, una de las claves de esta historia radica en que se trata de un reboot de El internado, la famosa serie española que llegó a emitir 7 temporadas entre 2007 y 2010.

Dicho de otra manera, revive aquel particular universo pero desde cero, por lo que no hace falta conocer aquellos acontecimientos para comprender lo que sucede en esta nueva versión.



Por otra parte, se trata de un producto ideal para todas las edades. Si bien está centrado en la figura de los adolescentes, y en gran medida destinado a los mismos, cualquier persona puede seguir y adentrarse en los hechos que forman parte de esta historia.



Como si fuese poco, esta serie cuenta con aquello que es indispensable en historias de este tipo: genera intriga, atrapa con su suspenso y hace que quienes la miren busquen avanzar y adentrarse en las profundidades del enigma.



Para finalizar, algo negativo que se podría mencionar es el hecho de que da la sensación de que a varios de los personajes secundarios les falta profundidad. No obstante, es posible que esto se resuelva en el devenir de las próximas temporadas, y no sería la primera vez que esto ocurre en una serie.