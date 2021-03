Así es el plan de Bill Gates para disminuir el calentamiento global

El fundador de Microsoft, Bill Gates, financia un proyecto que busca mitigar el calentamiento global enviando aerosoles al espacio que principalmente tendrían que reflejar la luz solar fuera de la atmósfera de nuestro planeta y así disminuir la temperatura del mismo.

Este proyecto generado por científicos de la universidad de Harvard se comenzará a probar a partir de este verano. Esto ya a causado un gran debate debido a que los críticos explican que este tipo de trabajos tienden a ser contraproducentes ya que los políticos podrían tomar esto como una razón para retrasar la reducciones de gases producidos por el efecto invernadero a las que se comprometieron en el Acuerdo Paris.

Este experimento se basaría en lanzar un globo en Suecia, en el que viajarían aerosoles con polvo de tiza dentro que se expulsarían al llegar a los 20 kilómetros de altura. Y así poder comprobar si la liberación de estos aerosoles lograrían desviar parte de la energía del sol y poder bajar así la temperatura en el planeta.

Gates quiere terminar con el calentamiento global. Foto: Pixabay

En la página de la universidad se explica que este experimento que avala Gates no presenta ningún riesgo para las personas ya que los aerosoles contienen una sustancia no tóxica como lo es el carbonato de calcio. Además de aclarar que la cantidad que se usará es muy pequeña ya que no pasa los 2 kilogramos.

Por otro lado hay un grupo de ambientalistas suecos que están en contra del Experimento de Perturbación Estratosférica Controlada. Este grupo ambientalista envió cartas al gobierno manifestando su total desacuerdo con el desarrollo del proyecto. En las cartas hay grupos como Greenpeace Suecia y Amigos de la Tierra Suecia quienes en la carta dijeron que el vuelo programado para junio podría ser el inicio de la adopción de una potencial tecnología “peligrosa, impredecible e inmanejable".

A pesar de la oposición de estos grupos, hay estudios que indican que la geoingeniería solar es más económica y segura de lo que algunos creen.