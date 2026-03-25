La UBA fue reconocida por su calidad educativa en un ranking internacional

La Universidad de Buenos Aires continúa consolidando su posicionamiento internacional al volver a destacarse en el QS World University Rankings by Subject 2026 , una de las evaluaciones académicas más prestigiosas a nivel global. En esta edición, la UBA logró ubicar 12 disciplinas entre las 100 mejores del mundo y cinco de ellas dentro del Top 50, en un ranking que evalúa 55 disciplinas académicas en más de 1.900 universidades de todo el planeta.

Según los resultados difundidos, la Universidad mantiene una presencia sólida en los niveles más altos del ranking global por disciplinas, confirmando el reconocimiento internacional de áreas que históricamente han sido referentes. Las carreras que se posicionaron entre las 50 mejores a nivel mundial son Lenguajes Modernos, que alcanzó el puesto 22; Ingeniería en Petróleo, en el lugar 35; Derecho, en el puesto 34; Antropología, en el 43; e Historia del Arte, ubicada en el rango 26–50.

Además, la UBA conserva su lugar dentro del Top 100 global en disciplinas como Arquitectura y Entorno Construido, Historia, Comunicación y Medios, y Veterinaria, todas ellas en el puesto 51. A estas se suman Política y Estudios Internacionales, que se ubicó en el puesto 99; Sociología, en el 64; y Arte y Diseño, en el 74.

El rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, destacó la importancia de estos resultados y subrayó el esfuerzo de la comunidad universitaria en un contexto adverso. “Estos resultados demuestran, una vez más, el nivel internacional de la Universidad de Buenos Aires. A pesar de la crisis que estamos atravesando, nuestros profesores, investigadores y no docentes son los que hacen posible mantener una calidad reconocida a nivel mundial. Por eso es importante resolver el problema de los salarios y el financiamiento universitario”, afirmó.

La Justicia indagó a profesores de la cátedra y puso el foco en una posible situación de maltrato o bullying académico.

En cuanto a las cinco grandes áreas del conocimiento que evalúa el ranking QS, la Universidad también registró avances significativos. En Ciencias Naturales pasó del puesto 175 al 145; en Ciencias de la Vida y Medicina avanzó del 151 al 135; e Ingeniería y Tecnología mejoró nueve posiciones, al ubicarse en el puesto 143. Por su parte, Artes y Humanidades se mantiene en una destacada posición 24 a nivel global, mientras que Ciencias Sociales y Gestión continúa dentro del Top 100, en el puesto 51.

Otro de los aspectos relevantes de esta edición es la ampliación de la presencia de la UBA en el ranking internacional a partir de la incorporación de nuevas áreas temáticas, lo que refleja la expansión y diversificación de su producción académica y científica. Las disciplinas que ingresaron este año al ranking son Estadística e Investigación Operativa, Arqueología, Historia del Arte, Contabilidad y Finanzas, Política Social y Administración y Ciencia de los Materiales.

La inclusión de estas áreas refuerza la presencia de la Universidad en campos estratégicos que abarcan desde las ciencias sociales y las humanidades hasta sectores clave para el desarrollo científico y tecnológico. De este modo, al ser evaluada en 48 de las 55 disciplinas contempladas por el ranking, la UBA reafirma una presencia transversal en la generación de conocimiento a escala global.

El vicerrector Emiliano Yacobitti también valoró el reconocimiento obtenido y remarcó el compromiso institucional. “Este reconocimiento nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso con la universidad pública y de calidad que todos queremos. Seguiremos trabajando para mantenernos en este grupo de élite y alcanzar más y mejores logros como este”, señaló.

El ranking global QS evalúa cinco áreas generales y 55 disciplinas específicas, con la participación de más de 1.900 universidades de todo el mundo. La medición asigna puntuaciones a cada disciplina a partir de distintos criterios, entre ellos la reputación académica y entre empleadores, la producción científica publicada en revistas de alto impacto, la cantidad de citaciones y el nivel de vinculación internacional de los equipos de investigación. Esta evaluación forma parte de las tres mediciones que realiza la consultora británica Quacquarelli Symonds, considerada una referencia a nivel internacional en educación superior