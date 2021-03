Parece una pesadilla: así intentan escapar de las inundaciones en Australia millones de arañas

"Había millones de arañas". Esa concisa frase de Matt Lovenfosse, un vecino de Nueva Gales del Sur, pinta la situación casi tanto como los videos del lugar.

Las inundaciones preocupan en el estado más importante de Australia, y la vida salvaje está entre los más perjudicados. "Las arañas se subieron a la casa, a las rejas y a cualquier cosa a la que se pudieran trepar", contó Matt.

Según explicó Lovenfosse, las arañas no son las únicas que están en problemas. "Cuando el agua sube, las serpientes se suben a los árboles".

A pesar de los impresionantes videos, la aracnóloga Lizzy Lowe explicó que no hay más arañas de lo normal. "No hay más arañas, sólo se están viendo más. Muchas de estas arañas viven en el suelo", puntualizó, según indica The Guardian.

Lowe intentó calmar el miedo que producen estos arácnidos en la población, al asegurar que "no le harán ningún daño a nadie". "Sólo están intentando sobrevivir. Lo menos recomendable es usar el spray insecticida".