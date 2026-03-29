Apocalipsis en Australia: el cielo se tiñó de un impresionante color rojo y asustó a todos.

Una impresionante postal se vivió en la zona de Australia Occidental durante las últimas horas, luego de que el cielo quedara de un impresionante color rojo sangre que multiplicó los videos y las imágenes en las redes sociales.

El avance del ciclón Narelle generó una escena impactante. El fenómeno ocurrió en distintas localidades de Australia Occidental y provocó imágenes que muchos describieron como “apocalípticas”, con oscuridad diurna, visibilidad reducida y cortes de servicios básicos. Según testimonios locales, el sol quedó completamente oculto detrás de una densa nube de polvo que cubrió la región en cuestión de minutos.

Las localidades más afectadas fueron Denham, Exmouth y Shark Bay, donde el ciclón ingresó con vientos superiores a los 190 km/h. En esos lugares se registraron interrupciones de electricidad, agua y comunicaciones, mientras que otras zonas como Coral Bay, Carnarvon y Geraldton sufrieron daños menores. Las imágenes difundidas mostraron calles vacías, un cielo rojo intenso y una atmósfera inquietante que generó preocupación entre los habitantes.

Cielo rojo en Australia Impresionante cielo color rojo en Australia.

Australia: por qué el cielo se volvió rojo durante el ciclón Narelle El fenómeno se produjo cuando los fuertes vientos del ciclón levantaron grandes cantidades de polvo con alto contenido de óxido de hierro desde los suelos áridos. Estas partículas, combinadas con la humedad y densas nubes, cambiaron la dispersión de la luz solar e hicieron que predominaran los tonos rojizos en el cielo. Así, la visibilidad se redujo drásticamente y el paisaje adquirió un aspecto poco habitual.